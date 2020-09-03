Мандрівник та ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров підготував для дружини Олександри Кучеренко екзотичний подарунок з останньої експедиції до Китаю. Курйозну реакцію коханої журналіст зняв на відео, яке насмішило мережу.

37-річний український журналіст і мандрівник Дмитро Комаров близько 200 днів на рік проводить у небезпечних експедиціях у найвіддаленіших куточках планети заради зйомок програми "Світ навиворіт". Минулого року він досліджував Китай і привіз з Піднебесної екзотичний подарунок для дружини. Модель і володарка титулу "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко показала в інстаграмі, як відреагувала на подарунок.

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У дерев'яній коробці з ієрогліфами Дмитро Комаров підготував для дружини набір сушених жаб. Красуня була шокована презентом, який викликав у неї істеричний сміх, та зазначила, що він не для слабкодухих. До слова, каверзу вона відчула одразу.

Я вже давно звикла до того, що Дмитро Комаров зі своїх експедицій привозить мені екзотичні подарунки. Але от щоб настільки,

– написала Олександра Кучеренко.

У коментарях моделі та ведуча зізналась, що цей подарунок став для подружжя дуже цінним, і пообіцяла, що невдовзі шанувальники дізнаються, чому.

Менше ніж за добу курйозне відео переглянуло майже 26 тисяч користувачів. У коментарях вони не приховували свого здивування від екзотичного подарунка, який підготував дружині креативний Дмитро Комаров.

"Ви тут такі щирі, це шалено мило", "Коли коханий у тебе романтик", "Діма молодець. Такі подарунки все життя пам'ятати будете", "Я думаю, це не найбільш незвичайний подарунок від Дмитра", – йдеться у коментарях.