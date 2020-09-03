Путешественник и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров подготовил для жены Александры Кучеренко экзотический подарок из последней экспедиции в Китай. Курьезную реакцию любимой журналист снял на видео, которое насмешило сеть.

37-летний украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров около 200 дней в году проводит в опасных экспедициях в самых отдаленных уголках планеты ради съемок программы "Мир наизнанку". В прошлом году он исследовал Китай и привез из Поднебесной экзотический подарок для жены. Модель и обладательница титула "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко показала в инстаграме, как отреагировала на подарок.

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В деревянной коробке с иероглифами Дмитрий Комаров подготовил для жены набор сушеных лягушек. Красавица была шокирована презентом, который вызвал у нее истерический смех, и отметила, что он не для слабонервных. К слову, подвох она почувствовала сразу.

Я уже давно привыкла к тому, что Дмитрий Комаров из своих экспедиций привозит мне экзотические подарки. Но вот чтобы настолько,

– написала Александра Кучеренко.

В комментариях ведущая призналась, что этот подарок стал для супругов очень ценным, и пообещала, что скоро поклонники узнают, почему.

Меньше чем за сутки курьезное видео просмотрело почти 26 тысяч пользователей. В комментариях они не скрывали своего удивления от экзотического подарка, который подготовил жене креативный Дмитрий Комаров.

"Вы здесь такие искренние, это безумно мило", "Когда любимый у тебя романтик", "Дима молодец. Такие подарки всю жизнь помнить будете", "Я думаю, это не самый необычный подарок от Дмитрия", – говорится в комментариях.