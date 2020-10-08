Украинский путешественник и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал чувственный домашний кадр с женой Александрой Кучеренко. Пара сфотографировалась в костюмах панд и не оставила сеть равнодушной к своим милым образам.

37-летний журналист Дмитрий Комаров большую часть года привык проводить в экспедициях в самых отдаленных уголках мира. Именно поэтому совместные фото с женой-телеведущей и обладательницей титула Мисс Украина 2016 Александрой Кучеренко – настоящая редкость в инстаграм-профиле ведущего. Ни одна фотография супругов не остается без внимания.

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Несмотря на карантин и пандемию COVID-19, последнее полугодие Дмитрий Комаров провел в Украине и смог сполна насладиться домашней атмосферой. Уютом он решил поделиться и с поклонниками.

Вместе с Александрой Кучеренко ведущий готовился к просмотру нового выпуска программы "Свой наизнанку", который посвящен символу Китая – пандам. Наряды супругов выбрали соответствующие. Они надели забавные черно-белые домашние костюмы с мордами на капюшоне.

В такой дождливый день остается только греться в объятиях,

– прокомментировала жена Комарова.

На фото 22-летняя красавица прижалась к любимому. Александра Кучеренко позировала с идеальным макияжем, выделив глаза стрелками, а губы – нюдовой помадой.



Дмитрий Комаров с женой в костюмах панд / Фото Instagram / @komarovmir

Стоит отметить, что в кадре модель засветила роскошное свадебное кольцо, которыми обменялась с Дмитрием Комаровым на тайной церемонии в Иерусалиме в 2019 году. Поклонники оценили это милое сообщение путешественника более 100 тысячами лайков.