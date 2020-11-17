Мандрівник і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров має молодших брата і сестру. З нагоди дня народження двійнят він показав спільні дитячі фото з сімейного альбому, які розчулили мережу.

37-річний ведучий Дмитро Комаров не надто охоче афішує особисте життя. Якщо про стосунки з коханою моделлю Олександрою Кучеренко після таємного одруження він все ж говорить публічно, то молодших брата й сестру тримає подалі від камер. Проте в день народження двійнят зірка все ж зробив виняток та на особистій сторінці в інстаграмі оприлюднив фото з іменинниками.

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Дмитро Комаров привітав брата та сестру з днем народження

Журналіст зізнався, що в дитинстві "наполегливо просив" маму й тата про братика і сестричку, не сумніваючись, що міг отримати одразу обох. Коли Дмитру Комарову було 6 років, його мама Ніна народила двійнят – Ангеліну та Миколу, навіть не підозрюючи, що виношує двох дітей, адже УЗД в радянській клініці показало лише одного малюка.

"Я дуже чекав їх з пологового будинку. А коли побачив, почав зі сльозами говорити, що просив дорослих братика і сестричку, а не таких маленьких," – пригадав ведучий. Він зізнався, що допомагав мамі з братом і сестрою: сповивав, мив, заколисував та гуляв одразу з 2 колясками.

Сьогодні Ліна і Коля – не тільки мої брат і сестра, а реально мої найкращі друзі. Ми абсолютно відверті одне з одним, допомагаємо і підтримуємо в будь-яких питаннях. У кожного з нас своя сім'я, але між нами безмірний рівень любові, поваги, довіри,

– наголосив Дмитро Комаров.

Ведучий програми "Світ навиворіт" перебуває в черговій експедиції, проте навіть попри велику відстань відчуває зв'язок з братом Миколою і сестрою Ангеліною. З соцмереж рідних Дмитра Комарова видно, що вони перебувають у чудових стосунках і часто подорожують світом разом.



Дмитро Комаров з братом і сестрою / Фото Instagram / @komarovmir

Дитячі фото Дмитра Комарова з братом та сестрою

Журналіст показав архівні чорно-білі фото з малюками-двійнятами у перші місяці життя та кадр, зроблений вже у його підлітковому віці. З цих світлин видно, що Дмитро Комаров дійсно в захваті від появи на світ молодших братика й сестрички, а дружні стосунки в них зародились ще в дитинстві й тривають донині.



Дмитро Комаров з братом і сестрою / Фото Instagram / @komarovmir



Дмитро Комаров з братом і сестрою / Фото Instagram / @komarovmir