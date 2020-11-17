Путешественник и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров имеет младших брата и сестру. По случаю Дня рождения двойняшек он показал совместные детские фото из семейного альбома, которые растрогали сеть.

37-летний ведущий Дмитрий Комаров не слишком охотно афиширует личную жизнь. Если об отношениях с любимой моделью Александрой Кучеренко после тайной женитьбы он все же говорит публично, то младших брата и сестру держит подальше от камер. Однако в день рождения двойняшек звезда все же сделал исключение и на личной странице в инстаграме обнародовал фото с именинниками.

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Дмитрий Комаров поздравил брата и сестру с днем рождения

Журналист признался, что в детстве "настойчиво просил" маму и папу о братике и сестричке, не сомневаясь, что мог получить сразу обоих. Когда Дмитрию Комарову было 6 лет, его мама Нина родила двойняшек – Ангелину и Николая, даже не подозревая, что вынашивает двоих детей, ведь УЗИ в советской клинике показало лишь одного малыша.

"Я очень ждал их из роддома. А когда увидел, начал со слезами говорить, что просил взрослых братика и сестричку, а не таких маленьких," – вспомнил ведущий. Он признался, что помогал маме с братом и сестрой: пеленал, мыл, убаюкивал и гулял сразу с 2 колясками.

Сегодня Лина и Коля – не только мои брат и сестра, а реально мои лучшие друзья. Мы абсолютно откровенны друг с другом, помогаем и поддерживаем в любых вопросах. У каждого из нас своя семья, но между нами безмерный уровень любви, уважения, доверия,

- подчеркнул Дмитрий Комаров.

Ведущий программы "Мир наизнанку" находится в очередной экспедиции, однако даже несмотря на большое расстояние чувствует связь с братом Николаем и сестрой Ангелиной. Из соцсетей родных Дмитрия Комарова видно, что они находятся в замечательных отношениях и часто путешествуют по миру вместе.



Дмитрий Комаров с братом и сестрой / Фото Instagram / @komarovmir

Детские фото Дмитрия Комарова с братом и сестрой

Журналист показал архивные черно-белые фото с малышами-двойняшками в первые месяцы жизни и кадр, сделанный уже в его подростковом возрасте. Из этих фотографий видно, что Дмитрий Комаров действительно в восторге от появления на свет младших братика и сестрички, а дружеские отношения у них зародились еще в детстве и продолжаются по сей день.



Дмитрий Комаров с братом и сестрой / Фото Instagram / @komarovmir



Дмитрий Комаров с братом и сестрой / Фото Instagram / @komarovmir