Український мандрівник і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров став Заслуженим журналістом України. Почесне звання він отримав від президента Зеленського й розділив його з глядачами.

31 серпня у Києві відбулась церемонія вручення державних нагород України. Звання "Заслужений журналіст України" Володимир Зеленський присвоїв 37-річному ведучому Дмитру Комарову. Він зворушливо відреагував на нагороду в інстаграм-профілі.

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Як з'ясувалось, про державну відзнаку зірка дізнався завдяки привітанням колег і прихильників. У звичайний робочий день, насичений зустрічами, телефонними дзвінками з різних континентів та підготовкою до нової експедиції, Дмитро Комаров побачив сотні повідомлень. У них йшлось про звання Заслуженого журналіста України.

Мандрівник наголосив, що без підтримки й любові глядачів він би не досягнув таких висот. Тому нагороду журналіст розділив з шанувальниками програми "Світ навиворіт".

Я вдячний президенту. Але особливо вдячний глядачам програми "Світ навиворіт", якій цього року виповнюється 10 років.Дорогі друзі, це, перш за все ваша, а не моя нагорода. Якби не ваша любов і інтерес до проєкту, її б не було. Ви – мій стимул і головний двигун,

– написав Дмитро Комаров.

Він зізнався, що журналістика для нього – не робота, а стиль життя, а жодних відзнак за свою працю він не прагнув. Комаров готовий по 200 днів на рік не бачити рідних заради зацікавлених глядачів.

"І ні малярія, ні "людожери", ні піраньї з крокодилами мене не зупинять, якщо ви любите "Світ навиворіт", – заявив Комаров.



Дмитро Комаров з президентом Володимиром Зеленським / Фото Instagram / @komarovmir