Украинский путешественник и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров стал Заслуженным журналистом Украины. Почетное звание он получил от президента Зеленского и разделил его со зрителями.

31 августа в Киеве состоялась церемония вручения государственных наград Украины. Звание "Заслуженный журналист Украины" Владимир Зеленский присвоил 37-летнему ведущему Дмитрию Комарову. Он трогательно отреагировал на награду в инстаграм-профиле.

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Как выяснилось, о государственной награде звезда узнал благодаря поздравлениям коллег и поклонников. В обычный рабочий день, насыщенный встречами, телефонными звонками с разных континентов и подготовкой к новой экспедиции, Дмитрий Комаров увидел сотни сообщений. В них говорилось о звании Заслуженного журналиста Украины.

Путешественник отметил, что без поддержки и любви зрителей он бы не достиг таких высот. Поэтому награду журналист разделил с поклонниками программы "Мир наизнанку".

Я благодарен президенту. Но особенно благодарен зрителям программы "Мир наизнанку", которой в этом году исполняется 10 лет. Дорогие друзья, это, прежде всего, ваша, а не моя награда. Если бы не ваша любовь и интерес к проекту, его бы не было. Вы – мой стимул и главный двигатель,

– написал Дмитрий Комаров.

Он признался, что журналистика для него – не работа, а стиль жизни, ни к каким отличиям за свой труд он не стремился. Комаров готов по 200 дней в году не видать родных ради заинтересованных зрителей.

"И ни малярия, ни "людоеды", ни пираньи с крокодилами меня не остановят, если вы любите "Мир наизнанку", – заявил Комаров.

Дмитрий Комаров с президентом Владимиром Зеленским / Фото Instagram / @komarovmir

Награда Дмитрия Комарова / Фото Instagram / @komarovmir