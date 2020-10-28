Один з найвідоміших українських хореографів Дмитро Дікусар здобув любов глядачів завдяки проєкту "Танці з зірками". Танцюрист міг вийти на паркет ще в першому сезоні шоу в парі з Ольгою Сумською, однак тоді йому завадив вік. 21-річного юнака позбавив участі в "Танцях" генеральний директор каналу.

Ще 14 років тому Дмитро Дікусар міг розпочати фантастичну телекар'єру завдяки участі в першому сезоні шоу "Танці з зірками". В інтерв'ю для видання "Факти" він зізнався, що готувався до виступів у парі з зіркою українського кіно Ольгою Сумською. Проте за рішенням генерального директор каналу Юрія Морозова танцівнику відмовили всього за два тижні до старту проєкту.

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Тоді Дмитру Дікусару був 21 рік, а Ользі Сумській – 40 років. Такий тандем, на думку Юрія Морозова, виглядав би на паркеті недоречно. Навіть попри спроби продюсерів "Танців з зірками" змінити імідж танцівника і додати віку, його замінили старшим Ігорем Бондаренком, з яким акторці не вдалось дійти до фіналу.

Продюсери намагалися зробити мене старшим, я відростив борідку. Проте за два тижні до першого ефіру мене просто виключили з проєкту. Взяли іншого більш дорослого танцюриста. Пам'ятаю, мене це тоді сильно зачепило,

– пригадав Дмитро Дікусар.

Проте він все ж вийшов на паркет у першому сезоні "Танців з зірками" разом з Ольгою Сумською. У парі вони виступили на гала-концерті, зобразивши Проню Прокопівну і Голохвастова. Дмитро Дікусар не приховує, що на колишнього генерального директор каналу Юрія Морозова ображався довго, хоч той і визнав свою помилку. Танцівник навіть не з'явився на кастингу другого сезону, проте вже у третьому ефірі його поставили в пару з Іриною Білик, яка згодом стала його першою дружиною.

Дмитро Дікусар поділився, що від ролі судді проєкту "Танці з зірками" відмовлятися не став би, проте найбільш комфортно він почувається на паркеті в ролі звичайного танцівника. Він наголосив, що найдорожче для нього – кількахвилинний виступ у прямому ефірі й жодні переможні кубки не перевершать це задоволення.

"Напевно, я просто пройшов всі кола марнославства: танцюрист, хореограф, головний хореограф, режисер. І коли всього цього досягаєш, розумієш, що по-справжньому був щасливий лише на початку шляху, коли виходив на паркет у ролі звичайного танцюриста. Вся ця статусність, виявляється, не варто нічого", – зізнався Дікусар.