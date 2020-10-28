Один из самых известных украинских хореографов Дмитрий Дикусар получил любовь зрителей благодаря проекту "Танцы со звездами". Танцор мог выйти на паркет еще в первом сезоне шоу в паре с Ольгой Сумской, однако тогда ему помешал возраст. 21-летнего юношу лишил участия в "Танцах" генеральный директор канала.

Еще 14 лет назад Дмитрий Дикусар мог начать фантастическую телекарьеру благодаря участию в первом сезоне шоу "Танцы со звездами". В интервью для издания "Факты" он признался, что готовился к выступлениям в паре со звездой украинского кино Ольгой Сумской. Однако по решению генерального директор канала Юрия Морозова танцовщику отказали всего за две недели до старта проекта.

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Тогда Дмитрию Дикусару был 21 год, а Ольге Сумской – 40 лет. Такой тандем, по мнению Юрия Морозова, выглядел бы на паркете неуместно. Даже несмотря на попытки продюсеров "Танцев со звездами" изменить имидж танцора и добавить возраста, его заменили старшим Игорем Бондаренко, с которым актрисе не удалось дойти до финала.

Продюсеры пытались сделать меня старше, я отрастил бородку. Однако за две недели до первого эфира меня просто исключили из проекта. Взяли другого более взрослого танцора. Помню, меня это тогда сильно задело,

– вспомнил Дмитрий Дикусар.

Однако он все же вышел на паркет в первом сезоне "Танцев со звездами" вместе с Ольгой Сумской. В паре они выступили на гала-концерте, изобразив Проню Прокоповну и Голохвастова. Дмитрий Дикусар не скрывает, что на бывшего генерального директор канала Юрия Морозова обижался долго, хоть тот и признал свою ошибку. Танцор даже не появился на кастинге второго сезона, однако уже в третьем эфире его поставили в паре с Ириной Билык, которая впоследствии стала его первой женой.

Дмитрий Дикусар поделился, что от роли судьи проекта "Танцы со звездами" отказываться не стал бы, однако наиболее комфортно он чувствует себя на паркете в роли обычного танцовщика. Он подчеркнул, что самое дорогое для него – несколькоминутное выступление в прямом эфире и никакие победные кубки не превзойдут это удовольствие.

"Наверное, я просто прошел все круги тщеславия: танцор, хореограф, главный хореограф, режиссер. И когда всего этого достигаешь, понимаешь, что по-настоящему был счастлив лишь в начале пути, когда выходил на паркет в роли обычного танцора. Вся эта статусность, оказывается, не стоит ничего", – признался Иван.