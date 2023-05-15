Корицю звикли використовувати як пряність у різні страви та напої. Але вона може бути корисною не лише в кулінарії, а й у садівництві. Наприклад, у догляді за рослинами. 24 Канал розповість, для чого в розсаду додають корицю.

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Використання кориці у догляді за рослинами

Кориця покращує ріст розсади під час укорінення живців – тобто, пагонів, які використовують для розмноження. Варто посипати корінь цією пряністю саме перед висаджуванням. Це додасть рослині краси та здоров'я. А також ви зможете уникнути хвороби розсади.



Мелена кориця / Фото Факти ICTV

Стане у пригоді й розчин на основі кориці. Для цього знадобляться 3 таблетки аспірину та 2 чайні ложки порошку спеції. Все це треба розчинити в 1 літрі води. Настоюємо добу, проціджуємо та занурюємо живці на 2 години. Такий спосіб допоможе їм швидше пустити коріння.

Є ще один метод для вкорінення рослин. Треба обрати молоді та здорові живці з міцним листям. Спершу кладемо пагін для розмноження у мед, а пізніше у корицю. Кладемо його на посівну підкладку у скляну чашу. Додаємо трохи води та ставимо місткість у поліетиленовий пакет. Таке поєднання буде гарно боротися зі шкідливими бактеріями та захищати від хвороб. Протягом 2 тижнів рослина укоріниться.



Пагін у кориці / Фото Lifestyle

Боротьба з комахами – ще одна перевага використання кориці. Тому що вони її не люблять. Навіть мала кількість цієї спеції допоможе позбутися їх. Потрібно насипати корицю на землю навколо рослин або там, де ви хочете, щоб комах не було.

Усунення хвороб – завдання, яке можна вирішити за допомогою кориці. Адже хвороби часто не дозволяють отримати добрий урожай. Зокрема, насіння може бути заражене різними хворобами. Щоб розв'язати цю проблему, треба додати корицю до звичайного добрива або одразу в землю, де посіяні ваші рослини.