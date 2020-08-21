Дивовижні готелі України: чаруючі фото
Крім дивовижної краси природи, багато туристів шукають зручні та цікаві місця, де оселитися. Тому ми зробили підбірку готелів, які не тільки мають все необхідне для проживання, а ще й дивують своєю незвичайністю.
Редакція 24 каналу зробила підбірку готелів України, задумка яких може вас вразити.
Читайте також Готелі з басейнами у Карпатах: умови, переваги та ціни
6 дивовижних готелів України
Кемпінг Indian village
Уже з назви можна зрозуміти, що тематика готелю-кемпінгу пов'язана з індіанцями.
Кемпінг виглядає як справжнє поселення індіанців. Намети, які мають назву тіпі, розташовані у Indian villagе. Попри такий стиль відпочинку, все зроблено так, щоб гостям комплексу було комфортно.
У цих тіпах можна жити хоч місяць / Фото: karpaty.ua
Modern Art Hotel у Львові
Цей готель має просторі та світлі номери. Найнезвичайніший розміщений на мансарді та має прозорий дах, щоб милуватися небом.
Готель розташований в будівлі, яка була зведена наприкінці ХІХ століття. А у ХХ столітті тут діяв кінотеатр.
Кожен номер має унікальний дизайн / Фото: modern-arthotel.com
"Фрумушика-Нова" на Одещині
В Одеській області розташувався комплекс "Фрумушика-Нова", який атмосферою занурює гостей у ХІХ – початок ХХ століття.
Це ідеальне місце, де можна відпочити від міського шуму та відвідати одну з найбільших у Європі ферм із вівцями. А на території комплексу "Фрумушика-Нова" є етнографічний музей.
Номери занурюють в ХІХ – ХХ століття / Фото: abykudy.com.uа
Готель "ГудЗон"
У Піщанці є готельний комплекс Business & Relax Hotel GoodZone. Це ідеальна місцина для всіх, хто бажає відпочити біля водойми.
Вікна номерів виходять на водойму, тому дивовижні краєвиди гарантовані!
На території також є поля для мініфутболу та волейболу, тенісний корт.
Готель в Затоці з усіма умовами / Фото: goodzoneclub.com
Готель "Стара правда"
Цей готель дуже подібний до будиночків, які були вигадані Джоном Толкіном у світі "Володаря перснів" та "Гобіта". А розташований він у Буковелі.
Тому це місце ідеальне для фанатів світу Толкіна. Адже, потрапляючи сюди, складається враження, що і справді казковим чином опиняєшся у Середзем'ї, де мешкають гобіти, чарівники та ельфи.
У готелі є ресторан / Фото: starapravda.com.ua
"Стара правда", вид ззовні / Фото: starapravda.com.ua
Готель "Історія"
Готель "Історія" відповідає своїй назві, адже присвячений історії України на різних етапах. Має 4 поверхи, а кожен з номерів відповідає певному періоду української історії. Назви номерів: Печера, Трипілля, Скіфія, Київська Русь, Кріпосне право, Княжий, Козацтво, УПА і Класика.
Тут можна побувати в Трипіллі та в Київській Русі, усе залежить від номера / Фото: avestravel.com.ua