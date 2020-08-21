Крім дивовижної краси природи, багато туристів шукають зручні та цікаві місця, де оселитися. Тому ми зробили підбірку готелів, які не тільки мають все необхідне для проживання, а ще й дивують своєю незвичайністю.

Редакція 24 каналу зробила підбірку готелів України, задумка яких може вас вразити.

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6 дивовижних готелів України

Кемпінг Indian village

Уже з назви можна зрозуміти, що тематика готелю-кемпінгу пов'язана з індіанцями.

Кемпінг виглядає як справжнє поселення індіанців. Намети, які мають назву тіпі, розташовані у Indian villagе. Попри такий стиль відпочинку, все зроблено так, щоб гостям комплексу було комфортно.



У цих тіпах можна жити хоч місяць / Фото: karpaty.ua

Modern Art Hotel у Львові

Цей готель має просторі та світлі номери. Найнезвичайніший розміщений на мансарді та має прозорий дах, щоб милуватися небом.

Готель розташований в будівлі, яка була зведена наприкінці ХІХ століття. А у ХХ столітті тут діяв кінотеатр.



Кожен номер має унікальний дизайн / Фото: modern-arthotel.com

"Фрумушика-Нова" на Одещині

В Одеській області розташувався комплекс "Фрумушика-Нова", який атмосферою занурює гостей у ХІХ – початок ХХ століття.

Це ідеальне місце, де можна відпочити від міського шуму та відвідати одну з найбільших у Європі ферм із вівцями. А на території комплексу "Фрумушика-Нова" є етнографічний музей.



Номери занурюють в ХІХ – ХХ століття / Фото: abykudy.com.uа

Готель "ГудЗон"

У Піщанці є готельний комплекс Business & Relax Hotel GoodZone. Це ідеальна місцина для всіх, хто бажає відпочити біля водойми.

Вікна номерів виходять на водойму, тому дивовижні краєвиди гарантовані!

На території також є поля для мініфутболу та волейболу, тенісний корт.



Готель в Затоці з усіма умовами / Фото: goodzoneclub.com

Готель "Стара правда"

Цей готель дуже подібний до будиночків, які були вигадані Джоном Толкіном у світі "Володаря перснів" та "Гобіта". А розташований він у Буковелі.

Тому це місце ідеальне для фанатів світу Толкіна. Адже, потрапляючи сюди, складається враження, що і справді казковим чином опиняєшся у Середзем'ї, де мешкають гобіти, чарівники та ельфи.



У готелі є ресторан / Фото: starapravda.com.ua



"Стара правда", вид ззовні / Фото: starapravda.com.ua

Готель "Історія"

Готель "Історія" відповідає своїй назві, адже присвячений історії України на різних етапах. Має 4 поверхи, а кожен з номерів відповідає певному періоду української історії. Назви номерів: Печера, Трипілля, Скіфія, Київська Русь, Кріпосне право, Княжий, Козацтво, УПА і Класика.



Тут можна побувати в Трипіллі та в Київській Русі, усе залежить від номера / Фото: avestravel.com.ua