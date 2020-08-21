Кроме удивительной красоты природы, многие туристы ищут удобные и интересные места, где поселиться. Поэтому мы сделали подборку отелей, которые не только имеют все необходимое для проживания, но и удивляют своей необычностью.

Редакция 24 канала сделала подборку отелей Украины, задумка которых может вас поразить.

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6 удивительных отелей Украины

Кемпинг Indian village

Уже из названия можно понять, что тематика отеля-кемпинга связана с индейцами.

Кемпинг выглядит как настоящее поселение индейцев. Палатки, которые называются типи, расположены в Indian Villag. Несмотря на такой стиль отдыха, все сделано так, чтобы гостям комплекса было комфортно.

В этих типах можно жить хоть месяц / Фото: karpaty.ua

Modern Art Hotel во Львове

Отель имеет просторные и светлые номера. Самый необычный размещен на мансарде и имеет прозрачную крышу, чтобы любоваться небом.

Отель расположен в здании, которое было построено в конце XIX века. А в ХХ веке здесь действовал кинотеатр.

Каждый номер имеет уникальный дизайн / Фото: modern-arthotel.com

"Фрумушика-Нова" в Одесской области

В Одесской области расположился комплекс "Фрумушика-Нова", который атмосферой погружает гостей в XIX – начало ХХ века.

Это идеальное место, где можно отдохнуть от городского шума и посетить одну из крупнейших в Европе ферм с овцами. А на территории комплекса "Фрумушика-Нова" есть этнографический музей.

Номера погружают в ХIХ – ХХ века / Фото: abykudy.com.uа

Отель "Гудзон"

В Песчанке есть гостиничный комплекс Business & Relax Hotel GoodZone. Это идеальная местность для всех, кто желает отдохнуть у водоема.

Окна номеров выходят на водоем, потому удивительные виды гарантированы!

На территории также есть поля для мини-футбола и волейбола, теннисный корт.

Отель в Затоке со всеми условиями / Фото: goodzoneclub.com

Отель "Старая правда"

Отель очень похож на домики, которые были придуманы Джоном Толкином в мире "Властелина колец" и "Хоббита". А расположен он в Буковеле.

Поэтому это место идеально для фанатов мира Толкина. Ведь, попадая сюда, создается впечатление, что действительно сказочным образом оказываешься в Средиземье, где живут хоббиты, волшебники и эльфы.

В отеле есть ресторан / Фото: starapravda.com.ua

"Старая правда", вид снаружи / Фото: starapravda.com.ua

Отель "История"

Отель "История" соответствует своему названию, ведь посвящен истории Украины на разных этапах. Имеет 4 этажа, а каждый из номеров соответствует определенному периоду украинской истории. Названия номеров: Пещера, Триполье, Скифия, Киевская Русь, Крепостное право, Княжий, Казачество, УПА и Классика.

Здесь можно побывать в Триполье и в Киевской Руси, все зависит от номера / Фото: avestravel.com.ua