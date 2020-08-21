Удивительные отели Украины: чарующие фото
Кроме удивительной красоты природы, многие туристы ищут удобные и интересные места, где поселиться. Поэтому мы сделали подборку отелей, которые не только имеют все необходимое для проживания, но и удивляют своей необычностью.
Редакция 24 канала сделала подборку отелей Украины, задумка которых может вас поразить.
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6 удивительных отелей Украины
Кемпинг Indian village
Уже из названия можно понять, что тематика отеля-кемпинга связана с индейцами.
Кемпинг выглядит как настоящее поселение индейцев. Палатки, которые называются типи, расположены в Indian Villag. Несмотря на такой стиль отдыха, все сделано так, чтобы гостям комплекса было комфортно.
В этих типах можно жить хоть месяц / Фото: karpaty.ua
Modern Art Hotel во Львове
Отель имеет просторные и светлые номера. Самый необычный размещен на мансарде и имеет прозрачную крышу, чтобы любоваться небом.
Отель расположен в здании, которое было построено в конце XIX века. А в ХХ веке здесь действовал кинотеатр.
Каждый номер имеет уникальный дизайн / Фото: modern-arthotel.com
"Фрумушика-Нова" в Одесской области
В Одесской области расположился комплекс "Фрумушика-Нова", который атмосферой погружает гостей в XIX – начало ХХ века.
Это идеальное место, где можно отдохнуть от городского шума и посетить одну из крупнейших в Европе ферм с овцами. А на территории комплекса "Фрумушика-Нова" есть этнографический музей.
Номера погружают в ХIХ – ХХ века / Фото: abykudy.com.uа
Отель "Гудзон"
В Песчанке есть гостиничный комплекс Business & Relax Hotel GoodZone. Это идеальная местность для всех, кто желает отдохнуть у водоема.
Окна номеров выходят на водоем, потому удивительные виды гарантированы!
На территории также есть поля для мини-футбола и волейбола, теннисный корт.
Отель в Затоке со всеми условиями / Фото: goodzoneclub.com
Отель "Старая правда"
Отель очень похож на домики, которые были придуманы Джоном Толкином в мире "Властелина колец" и "Хоббита". А расположен он в Буковеле.
Поэтому это место идеально для фанатов мира Толкина. Ведь, попадая сюда, создается впечатление, что действительно сказочным образом оказываешься в Средиземье, где живут хоббиты, волшебники и эльфы.
В отеле есть ресторан / Фото: starapravda.com.ua
"Старая правда", вид снаружи / Фото: starapravda.com.ua
Отель "История"
Отель "История" соответствует своему названию, ведь посвящен истории Украины на разных этапах. Имеет 4 этажа, а каждый из номеров соответствует определенному периоду украинской истории. Названия номеров: Пещера, Триполье, Скифия, Киевская Русь, Крепостное право, Княжий, Казачество, УПА и Классика.
Здесь можно побывать в Триполье и в Киевской Руси, все зависит от номера / Фото: avestravel.com.ua