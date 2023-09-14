Сьогодні поговоримо про Дів. Тож далі ви дізнаєтеся, які найгірші риси у представників цього знаку зодіаку, пише 24 Канал.

До речі Вперті й непередбачувані: 3 знаки зодіаку, в яких найскладніший характер

Діва

Перфекціонізм

​Народжені під цим знаком зодіаку відомі своїм педантичним характером. Вони намагаються постійно дотримуватися надзвичайно високих стандартів і прагнуть, щоб все було ідеально. Діви судять себе занадто суворо, через що дуже часто піддаються надмірному стресу.

Надмірна уважність й обізнаність

Діви занадто фокусуються на дрібницях, що може призвести до негативних наслідків.

Невпевненість

Іноді Діви можуть витрачати надмірну кількість часу на перевірку й аналіз варіантів, аби досягти найкращого результату.

Вимогливість

З Дівами буває дуже важко. Річ у тім, що вони можуть багато вимагати не тільки від себе, а й від інших.

Песимізм

Надміру прискіпливі та уважні до деталей Діви нерідко можуть бути налаштовані на негатив.

Гороскоп для Дів