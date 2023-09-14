Сегодня поговорим о Деве. Так что дальше вы узнаете, какие самые худшие черты у представителей этого знака зодиака, пишет 24 Канал.

Кстати Упрямые и непредсказуемые: 3 знака зодиака, у которых самый сложный характер

Дева

Перфекционизм

Рожденные под этим знаком зодиака известны своим педантичным характером. Они стараются постоянно соблюдать чрезвычайно высокие стандарты и стремятся, чтобы все было идеально. Девы судят себя слишком строго, из-за чего очень часто подвергаются чрезмерному стрессу.

Чрезмерная внимательность и осведомленность

Девы слишком фокусируются на мелочах, что может привести к негативным последствиям.

Неуверенность

Иногда Девы могут тратить чрезмерное количество времени на проверку и анализ вариантов для достижения наилучшего результата.

Требовательность

С Девами бывает очень тяжело. Дело в том, что они могут многое требовать не только от себя, но и от других.

Пессимизм

Чрезмерно придирчивые и внимательные к деталям Девы нередко могут быть настроены на негатив.

Гороскоп для Дев