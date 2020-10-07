Діва бурлеску Діта фон Тіз не соромиться поставати перед фанатами у сексуальних образах. Цього разу вона підкреслила свої форми елегантною білизною та панчохами.

Діта фон Тіз потішила прихильників новим кадром, на якому вона продемонструвала пікантний образ лежачи на дивані. Зірка бурлеску елегантно вмостилася на золотому дивані, позуючи на фотокамеру у синій білизні з мереживом та тілесних панчохах, пише 24 канал.

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47-річна модель постала у звичному для себе образі: її волосся було укладене в легкі хвильки, чорні стрілки додавали ефектності в макіяжі, а червона помада завершувала її мейкап.

Кадр Діти фон Тіз оцінили понад 50 тисяч користувачів, які поставили знаменитості вподобайки. За її сторінкою в інстаграмі стежить 2,5 мільйона користувачів, тож зірка ще неодноразово вразить фанів естетичними кадрами.

Варто зазначити, що Діта позувала у власному бренді білизни. Знаменитість неодноразово зізнавалася, що не збирається все життя танцювати голою на сцені. Тож щоб забезпечити собі безбідне існування без необхідності виступів, вона організувала власну марку білизни.

Бренд Dita Von Teese Lingerie виділяється серед інших білизняних брендів особливим шиком і естетичністю.

Діта фон Тіз у власному бренді білизни