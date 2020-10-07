Дива бурлеска Дита фон Тиз не стесняется представать перед фанатами в сексуальных образах. На этот раз она подчеркнула свои формы элегантным бельем и чулками.

Дита фон Тиз порадовала поклонников новым кадром, на котором она продемонстрировала пикантный образ лежа на диване. Звезда бурлеска элегантно уселась на золотом диване, позируя на фотокамеру в синем белье с кружевом и телесных чулках, пишет 24 канал.

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47-летняя модель предстала в привычном для себя образе: ее волосы были уложены в легкие волны, черные стрелки добавляли эффектности в макияже, а красная помада завершала ее мейкап.

Кадр Диты фон Тиз оценили более 50 тысяч пользователей, которые поставили знаменитости лайки. За ее страницей в инстаграмме следит 2,5 миллиона пользователей, так что звезда еще не раз поразит фанов эстетическими кадрами.

Стоит отметить, что Дита позировала в собственном бренде белья. Знаменитость неоднократно признавалась, что не собирается всю жизнь танцевать голой на сцене. Поэтому чтобы обеспечить себе безбедное существование без необходимости выступлений, она организовала собственную марку белья.

Бренд Dita Von Teese Lingerie выделяется среди других бельевых брендов особым шиком и эстетичностью.

Дита фон Тиз в собственном бренде белья