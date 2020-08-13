Голлівудський сценарист Алекс Хірш вирішив розповісти світу про співпрацю з компанією Disney. Чоловік, який є автором мультфільму "Таємниці Ґравіті Фолз", заявив, що йому забороняли створювати ЛГБТ-персонажів.

Скандал з Disney

Цією інформацією він поділився у твіттері. Алекса Хірша підтримала авторка мультфільму "Будинок сови" Дана Террас, яка також пригадала, наскільки жорсткими були правила Disney. Компанія не схвалювала висвітлення одностатевих стосунків, тому навіть згадка про те, що героїня має дружину, потрапляла під цензуру.

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Однак Дана Террас таки зуміла обійти правила. У 16 епізоді "Будинку сови" героїні Луз та Еміті розповіли про бажання ближче спілкуватись одна з одною. Дівчата завершують розмову танцем на балу.

"Коли я створював "Таємниці Ґравіті Фолз", керівники Disney заборонили показувати в мультсеріалі представників ЛГБТ. Але завдяки Дані Террас на Disney з'явилися анімовані квір-персонажі. Я щасливий і пишаюся "Будинком сови". У 2012 році цензори Disney сказали б: "Для каналу це не підійде, передзвоніть для обговорення", – розповів Алекс Хірш.

Чи змінюють політику в Disney щодо ЛГБТ-тем

Після чималої критики компанія Disney переглянула свої стандарти. У 2020 році вони випустили короткометражний мультфільм Out, головним героєм якого став гей. Це сприйняли як історичне рішення та початок реформування.

За сюжетом, головний герой Грег планує оселитись у місті зі своїм хлопцем. Однак як наважитись сказати батькам про це, він поки не вирішив. В час, коли Грега роздирають сумніви, родичі роблять несподіваний візит в його помешкання. Від гостей він ховає всі докази, що зустрічається з хлопцем. Однак у цьому всьому процесі Грег магічним чином опиняється у тілі свого собаки.

Така історія допомагає чоловіку по-іншому поглянути на все своє життя і подолати труднощі. Він більше не хоче вдавати з себе того, ким не є насправді.

Дивіться трейлер до мультфільму Out: відео