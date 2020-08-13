Голливудский сценарист Алекс Хирш решил рассказать миру о сотрудничестве с компанией Disney. Мужчина, который является автором мультфильма "Тайны Гравити Фолз", заявил, что ему запрещали создавать ЛГБТ-персонажей.

Скандал с Disney

Этой информацией он поделился в твиттере. Алекса Хирша поддержала автор мультфильма "Дом совы" Дана Террас, которая также вспомнила, насколько жесткими были правила Disney. Компания не одобряла освещение однополых отношений, поэтому даже упоминание о том, что героиня имеет жену, попадало под цензуру.

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Однако Дана Террас таки сумела обойти правила. В 16 эпизоде "Дома совы" героини Луз и Эмити рассказали о желании ближе общаться друг с другом. Девушки завершают разговор танцем на балу.

"Когда я создавал "Тайны Гравити Фолз", руководители Disney запретили показывать в мультсериале представителей ЛГБТ. Но благодаря Дане Террас на Disney появились анимированные квир-персонажи. Я счастлив и горжусь "Домом совы". В 2012 году цензоры Disney сказали бы: "Для канала это не подойдет, перезвоните для обсуждения", – рассказал Алекс Хирш.

Меняют ли политику в отношении ЛГБТ-тем

После немалой критики компания Disney пересмотрела свои стандарты. В 2020 году они выпустили короткометражный мультфильм Out, главным героем которого стал гей. Это восприняли как историческое решение и начало реформирования.

По сюжету, главный герой Грег планирует поселиться в городе со своим парнем. Однако как осмелиться сказать родителям об этом, он пока не решил. Во время, когда Грега раздирают сомнения, родственники совершают неожиданный визит в его жилище. От гостей он прячет все улики, что встречается с парнем. Однако в этом процессе Грег магическим образом оказывается в теле своей собаки.

Такая история помогает мужчине по-другому взглянуть на всю свою жизнь и преодолеть трудности. Он больше не хочет изображать из себя того, кем не является на самом деле.

Смотрите трейлер к мультфильму Out: видео