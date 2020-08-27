Український репер і продюсер Потап пригадав, як виглядав та чим займався у підлітковому віці. Він оприлюднив фото себе 16-річного, чим наробив шуму в мережі.

Шлях Потапа (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) до успіху й визнання був довгим і тернистим. Сьогодні знаменитий артист здобув освіту вчителя фізкультури і тренера з водного поло та плавання, перш ніж з'явитись на великій сцені. Проте музика цікавила його ще з підліткового віку. В інстаграм-профілі Потап показав себе у 16 років й зізнався, що ще тоді усвідомив своє покликання.

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Репер у темній футболці й жовто-зеленій кепці записав відео, на якому пригадав, чим захоплювався 16-річним. Як з'ясувалось, задовго до старту музичної кар'єри він "діджеїв на вінілах" та "фристайлив на Русанівці", що на лівому березі Києва.

Потап прикріпив фото, на якому йому 16 років. На світлині у чорному светрі та новорічній шапці, схоже, напередодні Нового року. У квартирі він створював святкову атмосферу за діджейським пультом й не приховував, що отримує справжнє задоволення від музики.



Потап у 16 років / Фото Instagram / @realpotap

Потап поцікавився у шанувальників, чим вони захоплювалися у свої 16. Чимало фоловерів 39-річного репера зізнались, що підлітками слухали й фанатіли від пісень гурту "Потап і Настя", який з'явився в українському шоу-бізнесі 2006 року.

"Згадала свої 16. У той період вийшли ваші з Настею хіти, якщо не помиляюся, "Крепкие орешки", "Не пара", "Внатуре". Запалювали в ті роки", "У свої 16 я слухала Потапа і Настю", – йдеться у коментарях.