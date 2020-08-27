Украинский рэпер и продюсер Потап вспомнил, как выглядел и чем занимался в подростковом возрасте. Он обнародовал фото себя 16-летнего и наделал шума в сети.

Путь Потапа (настоящее имя – Алексей Потапенко) к успеху и признанию был долгим и тернистым. Сегодня знаменитый артист получил образование учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию, прежде, чем появиться на большой сцене. Однако музыка интересовала его еще с подросткового возраста. В инстаграм-профиле Потап показал себя в 16 лет и признался, что еще тогда осознал свое призвание.

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Рэпер в темной футболке и желто-зеленой кепке записал видео, на котором вспомнил, чем увлекался 16-летним. Как выяснилось, задолго до старта музыкальной карьеры он "диджеил на винилах" и "фристайлил на Русановке" на левом берегу Киева.

Потап прикрепил фото, на котором ему 16 лет. На фотографии в черном свитере и новогодней шапке, похоже, накануне Нового года. В квартире он создавал праздничную атмосферу за диджейским пультом и не скрывал, что получает истинное удовольствие от музыки.



Потап в 16 лет / Фото Instagram / @realpotap

Потап поинтересовался у поклонников, чем они увлекались в свои 16. Немало фолловеров 39-летнего рэпера признались, что подростками слушали и фанатели от песен группы "Потап и Настя", который появился в украинском шоу-бизнесе в 2006 году.

"Вспомнила свои 16. В тот период вышли ваши с Настей хиты, если не ошибаюсь, "Крепкие орешки", "Не пара", "Внатуре". Зажигали в те годы", "В свои 16 я слушала Потапа и Настю", – говорится в комментариях.