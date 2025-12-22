Що цікаво, цей звичай масово поширився лише трохи більше ніж століття тому. До цього часу наші предки мали зовсім інший, глибоко символічний атрибут свята. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Етнографія".

Не пропустіть Сценарій вертепу на 15 ролей: повний текст з колядками, жартами та віншуваннями

Що раніше ставили замість ялинки на новорічні свята?

Дідух – святковий сніп з вівса, жита або пшениці, який господар вносив до хати з настанням першої зірки на Святвечір. Він символізував дух предків, добробут та майбутній урожай. Зазвичай цей сніп ставили на найпочесніше місце в оселі – на покуті під іконами.

На відміну від ялинки, яку цінували за зелену хвою, Дідух був уособленням зв'язку поколінь та подяки за хліб на столі.

До речі, у давнину сніп прикрашав оселю до Водохреща, 6 січня. Вже після свят дідух обмолочували, його зерно дбайливо зберігали для весняної сівби, а солому спалювали, символічно завершуючи цикл новорічно-різдвяних дат.

Дідух / Фото Skrynya.ua

Які ще святкові прикраси робили наші предки на Різдво?