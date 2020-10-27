Українська співачка та онука першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна Маша Фокіна звернулася до журналістів. Вона попросила не називати її дідуся дідом і підбирати слова, коли говорять про нього.

Онука Вітольда Фокіна опублікувала відповідний допис на особистій сторінці у фейсбуці. Вона попросила не називати свого дідуся дідом.

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Хотіла б звернутися до журналістів! Дідом ви можете називати тільки свого родича, а не першого прем'єр-міністра України,

– написала Фокіна.

Також вона додала, що Фокіна не звільняти з тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, а він сам прийняв рішення піти.

"Звільнити можуть тоді, коли є заробітня плата. Взяти участь в ТКГ – це було рішення Вітольда Фокіна, яке він прийняв від щирого серця та через любов до своєї країни", – написала в дописі Фокіна.

Підбирайте, будь ласка, слова, коли ви пишете про таких людей, як Вітольд Павлович Фокін,

– звернулася в публікації Маша.

Зазначимо, що такий допис співачка опублікувала після того, як в одному із видань написали про її спільне фото з Вітольдом Фокіним, а в новині його назвали "дідом".