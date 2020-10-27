Дедом вы можете назвать только своего родственника: Маша Фокина обратилась к журналистам
Украинская певица и внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина Маша Фокина обратилась к журналистам. Она попросила не называть ее дедушку дедом и подбирать слова, когда говорят о нем.
Внучка Витольда Фокина опубликовала соответствующее сообщение на личной странице в фейсбуке. Она попросила не называть своего дедушку дедом.
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Хотела бы обратиться к журналистам! Дедом вы можете называть только своего родственника, а не первого премьер-министра Украины,
– написала Фокина.
Также она добавила, что Фокина не увольняли из Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, а он сам принял решение уйти.
"Уволить могут тогда, когда есть заработная плата. Принять участие в ТКГ – это было решение Витольда Фокина, которое он принял от всей души и из-за любви к своей стране", – написала в публикации Фокина.
Подбирайте, пожалуйста, слова, когда вы пишете о таких людях, как Витольд Павлович Фокин,
– обратилась в публикации Маша.
Отметим, что такое сообщение певица опубликовала после того, как в одном из изданий написали о ее совместное фото с Витольдом Фокиным, а в новости его назвали "дедом".