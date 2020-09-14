В интервью программы "Светская жизнь" украинская певица Маша Фокина заявила, что именно она познакомила своего дедушку Витольда Фокина с Андреем Ермаком, после чего тот вошел в Трехстороннюю контактную группу.

Биографию певицы Маши Фокиной и как она связана с главой Офиса Президента Андреем Ермаком – читайте в материале LifeStyle 24.

Биография Маши Фокиной

Мария Фокина (сценическое имя которой Маша Фокина) родилась 6 марта 1986 года в Киеве. На протяжении трех лет Маша выступала в детском хоре "Огонек". В одном из интервью Мария призналась, что с детства мечтала о большой сцене, однако ее в этом вопросе не поддерживали.

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Среднее образование Маша получила в киевском лицее "Лидер", после него поступила в Украинскую академию внешней торговли. Проучившись два года на специальности "менеджер предприятий", девушка поняла, что она не хочет этим заниматься и поступила в Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств.

Карьера певицы Маши Фокиной

В 2003 году вышел первый клип певицы "Ночью". Через два года она начинает сотрудничать с музыкальным продюсером Дмитрием Климашенко. В период их совместной работы выходит первый музыкальный альбом "Гордая" (2007).

В 2008 году Фокина появляется в талант-шоу Украины "Фабрика Звезд 2". С 2011 года в тандеме с хореографом Ричардом Горном создает работы «Свободен, парниша» и «Супер Маша». В 2012-2013 снимается в сериалити «KA$TA».

После большого перерыва в 2017 году певица вернулась на большую сцену с хитом «Ашанти» (Маша Фокина & ISAAK). В 2020 году Маша запустила бренд одежды вместе с дизайнером Юлией Рудницкой.

Семья Маши Фокиной.

Мария является внучкой первого постсоветского премьер-министра Украины Витольда Фокина. В интервью она отмечала, что именно дедушка повлиял на ее видение социально-политической жизни. А ее детство часто проходило среди украинской интеллигенции, которая собиралась у них дома.

Напомним, что Витольд Фокин заявил, что для достижения мира на Донбассе нужно провести всеобщую амнистию и придать всему региону особый статус. Эти слова вызвали резонанс в обществе. Тем не менее, 18 августа 2020 года он вошел в ТГК.

Что связывает Фокину и Андрея Ермака

В программе "Светская жизнь" Машу спросили о знакомстве Ермака с ее дедушкой. Она ответила, что Андрей Ермак – друг ее детства и ему нужна была помощь в завершении войны на Донбассе. Женщина отметила, что знакома с Ермаком с 18 лет. Стоит отметить, что и действующий глава ОП работал в шоу-бизнесе и занимался продюсированием фильмов.