В інтерв'ю програми "Світське життя" українська співачка Маша Фокіна заявила, що саме вона познайомила свого дідуся Вітольда Фокіна з Андрієм Єрмаком, після чого той увійшов до Тристоронньої контактної групи.

Біографію співачки Маші Фокіної та як вона пов'язана з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Біографія Маші Фокіної

Марія Фокіна (сценічне ім'я якої Маша Фокіна) народилась 6 березня 1986 року в Києві. Впродовж трьох років Маша виступала у дитячому хорі "Вогник". В одному з інтерв'ю Марія зізналась, що з дитинства мріяла про велику сцену, однак її в цьому питанні не підтримували.

До теми Андрюші потрібна була допомога, – Фокіна розповіла, як познайомила діда з Єрмаком

Середню освіту Маша здобула в Київсьому ліцеї "Лідер", після нього вступила в Українську Академію зовнішньої торгівлі. Провчившись два роки на спеціальності "менеджер підприємств", дівчина зрозуміла, що вона не хоче цим займатись і вступила до Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Кар'єра співачки Маші Фокіної

У 2003 році вийшов перший кліп співачки "Ночью". Через два роки вона починає співпрацювати з музичним продюсером Дмитром Клімашенко. У період їхньої спільної праці виходить перший музичний альбом «Гордая» (2007).

У 2008 році Фокіна з'являється в талант-шоу України "Фабрика зірок 2". З 2011 року у тандемі з хореографом Річардом Горном створює роботи «Свободен, парниша» та «Супер Маша». У 2012—2013 знімається в серіаліті «KA$TA».

Після великої перерви у 2017 році співачка повернулася на велику сцену з хітом «Ашанти» (Маша Фокіна & ISAAK). У 2020 році Маша запустила бренд одягу разом з дизайнеркою Юлією Рудницькою.

Родина Маші Фокіної.

Марія є внучкою першого пострадянського прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна. В інтерв'ю вона зазначала, що саме дідусь вплинув на її бачення соціально-політичного життя. А її дитинство часто проходило серед української інтелігенції, що збиралась в них вдома.

Нагадаємо, що Вітольд Фокін заявив, що для досягнення миру на Донбасі потрібно провести загальну амністію та надати всьому регіону особливий статус. Ці слова спричинили резонанс в суспільстві. Тим не менше, 18 серпня 2020 року він увійшов у ТГК.

Що пов'язує Фокіну та Андрія Єрмака

У програмі "Світське життя" Машу запитали про знайомство Єрмака з її дідусем. Вона відповіла, що Андрій Єрмак – друг її дитинства і йому потрібна була допомога в завершенні війни на Донбасі. Жінка зазначила, що знайома з Єрмаком з 18 років. Варто зазначити, що й чинний голова ОП працював у шоу-бізнесі та займався продюсуванням фільмів.

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