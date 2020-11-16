Британський футболіст Девід Бекхем замилував мережу новим відео зі своєю донькою Харпер. Багатодітний батько навчав дівчинку випікати печиво до Різдва.

Дбайливий тато показував Харпер, як правильно прикрашати страву з кондитерського мішка. Девід Бекхем опублікував відео на своїй інстаграм-сторінці.

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У ролику 9-річна донька футболіста одягнена, як справжній кондитер – у кителі та кухарському ковпаку. "Вона стає все більше схожою на різдвяного шеф-кухаря", – підписав відео Бекхем.

Вони разом випікали печиво до Різдва у формі прикрас для ялинки. Дівчинка під чітким керівництвом тата вчилася правильно наносити глазур на кондитерський виріб.

Також Девід Бекхем жартома позначив у дописі всесвітньо відомого британського шеф-кухара Гордона Рамзі.

"Гордон, якісь поради?", – написав спортсмен.

Користувачів дуже зворушило це відео. В коментарях прихильники писали, який Бекхем хороший тато і як добре вони з донькою проводять час разом.

Ролик вже має понад 2 мільйони переглядів та майже 2,5 тисячі коментарів.

Бекхема розкритикували за поцілунок з дочкою в губи

Відзначимо, що напередодні Девіда Бекхема шанувальники обурилися світлиною, на якій спортсмен цілує в губи 9-річну Харпер. Фото сім'ї на своїй сторінці виклала його дружина.

"Найкращий тато", – підписала допис Вікторія Бекхем.

Підписники залишили чимало гнівних коментарів під постом: