Заботливый Дэвид Бекхэм учил дочь выпекать рождественское печенье: трогательное видео
Британский футболист Дэвид Бекхэм очаровал сеть новым видео со своей дочерью Харпер. Многодетный отец учил девочку выпекать печенье к Рождеству.
Заботливый папа показывал Харпер, как правильно украшать блюдо из кондитерского мешка. Дэвид Бекхэм опубликовал видео на своей инстаграм-странице.
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В ролике 9-летняя дочь футболиста одета, как настоящий кондитер – в кителе и поварском колпаке. "Она становится все больше похожей на Рождественского шеф-повара", – подписал видео Бекхэм.
Они вместе выпекали печенье к Рождеству в форме украшений для елки. Девочка под четким руководство папы училась правильно наносить глазурь на кондитерское изделие.
Также Дэвид Бекхэм в шутку обозначил в публикации всемирно известного британского шеф-повара Гордона Рамзи.
Гордон, какие-то советы?,
– написал спортсмен.
Пользователей очень тронуло это видео. В комментариях поклонники писали, какой Бекхэм хороший папа и как хорошо они с дочкой проводят время вместе.
Ролик уже набрал более 2 миллионов просмотров и почти 2,5 тысячи комментариев.
Бекхэма раскритиковали за поцелуй с дочерью в губы
Отметим, что накануне поклонники Дэвида Бекхэма возмутились фотографией, на которой спортсмен целует в губы 9-летнюю Харпер. Фото семьи на своей странице выложила его жена.
"Лучший папа", – подписала сообщение Виктория Бекхэм.
Подписчики оставили немало гневных комментариев под постом:
- "Губы только для влюбленных пар";
- "Почему он целует ее в губы";
- "Прекратите целовать детей в губы".
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