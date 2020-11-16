Британский футболист Дэвид Бекхэм очаровал сеть новым видео со своей дочерью Харпер. Многодетный отец учил девочку выпекать печенье к Рождеству.

Заботливый папа показывал Харпер, как правильно украшать блюдо из кондитерского мешка. Дэвид Бекхэм опубликовал видео на своей инстаграм-странице.

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В ролике 9-летняя дочь футболиста одета, как настоящий кондитер – в кителе и поварском колпаке. "Она становится все больше похожей на Рождественского шеф-повара", – подписал видео Бекхэм.

Они вместе выпекали печенье к Рождеству в форме украшений для елки. Девочка под четким руководство папы училась правильно наносить глазурь на кондитерское изделие.

Также Дэвид Бекхэм в шутку обозначил в публикации всемирно известного британского шеф-повара Гордона Рамзи.

Гордон, какие-то советы?,

– написал спортсмен.

Пользователей очень тронуло это видео. В комментариях поклонники писали, какой Бекхэм хороший папа и как хорошо они с дочкой проводят время вместе.

Ролик уже набрал более 2 миллионов просмотров и почти 2,5 тысячи комментариев.

Бекхэма раскритиковали за поцелуй с дочерью в губы

Отметим, что накануне поклонники Дэвида Бекхэма возмутились фотографией, на которой спортсмен целует в губы 9-летнюю Харпер. Фото семьи на своей странице выложила его жена.

"Лучший папа", – подписала сообщение Виктория Бекхэм.

Подписчики оставили немало гневных комментариев под постом: