Колишній футболіст Девід Бекхем часто показує сімейні світлини з дружиною та дітьми. Цього разу він опублікував фото прямо з ліжка з Вікторією та донькою Гарпер.

45-річний Девід Бекхем не втомлюється ділитися милими сімейними фото. Чергову світлину з 46-річною дружиною Вікторією та донькою Гарпер Бекхем опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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На зворушливому кадрі Девід, Вікторія та Гарпер ніжаться в ліжку. Схоже, сім'я тільки-но прокинулась. Дизайнерка, звичайно ж, зображена без макіяжу, тому можна замилуватися її натуральною вродою.

Ми мали відвідувача вночі,

– підписав фото Девід.

Гарпер, котрій вже дев'ять років, очевидно, вночі завітала до батьківської спальні. Та вони були цьому тільки раді.

"Обожнюю цю пару", "Немає кращого фото, за це", "Дуже мило", "Просто прекрасно", – пишуть шанувальники під фото.



Подружжя Бекхемів з донькою Гарпер / Instagram / @davidbeckham

Зазначимо, подружжя Бекхемів разом вже 21 рік. Вони виховують троє синів і одна доньку: 21-річного Брукліна Джозефа, 18-річного Ромео Джеймса, 15-річного Круза Девіда, та 9-річну Гарпер Севен.