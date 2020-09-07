Бывший футболист Дэвид Бекхэм часто показывает семейные фотографии с женой и детьми. На этот раз он опубликовал фото прямо в постели с Викторией и дочерью Харпер.

45-летний Дэвид Бекхэм не устает делиться милыми семейными фото. Очередную фотографию с 46-летней женой Викторией и дочерью Харпер Бекхэм опубликовал на своей странице в инстаграме.

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На трогательном кадре Дэвид, Виктория и Харпер нежатся в постели. Похоже, семья только проснулась. Дизайнер, конечно же, изображена без макияжа, поэтому можно залюбоваться ее натуральной красотой.

У нас был посетитель ночью,

– подписал фото Дэвид.

Харпер, которой уже девять лет, очевидно, ночью пришла в родительскую спальню. И они были этому только рады.

"Обожаю эту пару", "Нет лучшего фото, чем это", "Очень мило", "Просто прекрасно", – пишут поклонники под фото.

Супруги Бекхэм с дочкой Харпер / Instagram / @davidbeckham

Отметим, четы Бекхэмы вместе уже 21 год. Они воспитывают троих сыновей и одну дочь: 21-летнего Бруклина Джозефа, 18-летнего Ромео Джеймса, 15-летнего Круза Дэвида и 9-летнюю Харпер Сэвен.