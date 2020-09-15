15 вересня виповнюється 130 років з дня народження легендарної авторки детективних історій Агати Крісті. За виданнями цієї талановитої письменниці вже відзняли десятки успішних фільмів.

У день народження геніальної письменниці журналісти 24 каналу вирішили згадати 5 найкращих екранізацій її книг. І вибір був дуже непростим, адже всі стрічки, зняті до 2000 року можна з легкістю назвати культовими.

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"Смерть на Нілі"

15 жовтня 2020 року на великий екран вийде довгоочікуваний детектив "Смерть на Нілі". Фільм є екранізацією однойменної книги Агати Крісті та розкаже глядачам про чергову пригоду Еркюля Пуаро.

За сюжетом, детектив відправляється у відпустку. Щоб відпочити від моторошних справ та рутинної роботи, Пуаро обирає мандрівку на кораблі по Нілу. Однак і там йому не дадуть безтурботно провести час: на борту стаються злочини, які може розкрити тільки досвідчений детектив.

Та якщо вам вже не терпиться переглянути фільм "Смерть на Нілі", тоді пропонуємо культову стрічку 1937 року. Однак навіть з трейлера видно, що новинка кіно варта очікувань.

Дивіться трейлер до фільму "Смерть на Нілі": відео

"Вбивство у "Східному експресі"

Нова екранізація славнозвісного роману вийшла на екран у 2017 році та стала четвертою за рахунком.

Фільм познайомить глядачів із бельгійським детективом Еркюльом Пуаро, який тільки розкрив складну справу у Стамбулі. Та робота не чекає і детективу потрібно швидко приїхати до Лондона. Він обирає "Східний експрес", хоч квитки на цей рейс і розпродані. Потяг прямує через всю Європу, не роблячи зупинок. Та все ж зупинитись довелось: колію засипало снігом, а екіпаж змушений чекати на рятувальників. І в цей момент стається вбивство, відтак підозра падає на всіх пасажирів.

Дивіться трейлер до фільму "Вбивство у "Східному експресі": відео

"Кривий будиночок"

У розкішному маєтку помирає багатій та глава аристократичного сімейства Арістід Леонідос. Поліцейські встановлюють, що причиною смерті стало отруєння, а зробив це хтось із родичів чи прислуги, які добре знали розклад і звички чоловіка.

Внучка вбитого мільйонера Софія не хоче, щоб поліцейські Скотленд-Ярду виявили сімейні секрети родини. Тому дівчина звертається до приватного детектива Чарльза Хейворда, з яким мала роман під час відпустки в Єгипті. Саме йому доведеться розплутати клубок інтриг і зрад, та дати відповідь на питання: "Хто вбив старого Арістіда?"

Фільм вийшов на великий екран у 2017 році та став улюбленим детективом для мільйонів людей.

Дивіться трейлер до фільму "Кривий будиночок": відео

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"Дзеркало тріснуло"

Головною героїнею фільму "Дзеркало тріснуло" є старенька міс Марпл. Колись Агата Крісті зазначала, що цей персонаж для неї більш цікавий, ніж Пуаро. Однак публіка любила двох детективів.

За сюжетом, актриса Марина Радд з американською групою кінематографістів приїжджає до маленького міста у Великій Британії. Там зірка влаштовує прийом, де знайомиться з місіс Бебкоп. Вже наступного дня гостю знаходять мертвою, а самій актрисі приходять погрози. Та на цьому вбивця не зупиняється: знімальний майданчик охоплює страх і паніка, коли знаходять мертвою помічницю Марини Радд. Поліція не може сказати, хто отруїв дівчину, а за справу береться міс Марпл.

Дивіться трейлер до фільму "Дзеркало тріснуло": відео

"Свідок обвинувачення"

Це культова екранізація книги Агати Крісті, яку номінували на Оскар. У центрі подій стрічки – історія Леонарда Воула. Чоловіка звинувачують у тому, що він вбив багатійку Емілі Френч, яка заповідала йому всі статки. І поки всі прокурори виступють проти Воула, називаючи його вбивцею, адвокат береться розслідувати справу.

Фільм "Свідок обвинувачення" цікавий не тільки сюжетом. Агата Крісті переглядала цей детектив 1957 року випуску та залишилась задоволеною від втілення її історії на екран.

Дивіться трейлер до фільму "Свідок обвинувачення": відео