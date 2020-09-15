15 сентября исполняется 130 лет со дня рождения легендарной автора детективных романов Агаты Кристи. По произведениям этой талантливой писательницы уже отсняли десятки успешных фильмов.

В день рождения гениальной писательницы журналисты 24 канала решили вспомнить 5 лучших экранизаций ее книг. И выбор был очень непростым, ведь все ленты, снятые до 2000 года можно с легкостью назвать культовыми.

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"Смерть на Ниле"

15 октября 2020 года на большой экран выйдет долгожданный детектив "Смерть на Ниле". Фильм является экранизацией одноименной книги Агаты Кристи и расскажет зрителям о очередном приключении Эркюля Пуаро.

По сюжету, детектив отправляется в отпуск. Чтобы отдохнуть от жутких дел и рутинной работы, Пуаро выбирает путешествие на корабле по Нилу. Однако и там ему не дадут беззаботно провести время: на борту происходят преступления, которые может раскрыть только опытный детектив.

Но если вам уже не терпится посмотреть фильм "Смерть на Ниле", тогда предлагаем культовую ленту 1937 года. Однако даже по трейлеру видно, что новинка кино стоит ожиданий.

Смотрите трейлер к фильму "Смерть на Ниле": видео

"Убийство в "Восточном экспрессе""

Новая экранизация знаменитого романа вышла на экран в 2017 году и стала четвертой по счету.

Фильм познакомит зрителей с бельгийским детективом Еркюльом Пуаро, который только раскрыл сложное дело в Стамбуле. Но работа не ждет и детективу нужно быстро приехать в Лондон. Он выбирает "Восточный экспресс", хотя билеты на этот рейс и распроданы. Поезд следует через всю Европу, не делая остановок. И все же остановиться пришлось: путь засыпало снегом, а экипаж вынужден ждать спасателей. И в этот момент происходит убийство, поэтому подозрение падает на всех пассажиров.

Смотрите трейлер к фильму "Убийство в" Восточном экспрессе ": видео

"Скрюченный домишко"

В роскошном имении умирает богач и глава аристократического семейства Аристид Леонидос. Полицейские устанавливают, что причиной смерти стало отравление, а сделал это кто-то из родственников или прислуги, которые хорошо знали расписание и привычки мужчины.

Внучка убитого миллионера София не хочет, чтобы полицейские Скотланд-Ярда обнаружили семейные секреты семьи. Поэтому девушка обращается к частному детективу Чарльзу Хейворду, с которым был роман во время отпуска в Египте. Именно ему придется распутать клубок интриг и измен, и дать ответ на вопрос: "Кто убил старого Аристида?"

Фильм вышел на большой экран в 2017 году и стал любимым детективом для миллионов людей.

Смотрите трейлер к фильму "Скрюченный домишко": видео

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"Зеркало треснуло"

Главной героиней фильма "Зеркало треснуло" является старушка мисс Марпл. Когда-то Агата Кристи отмечала, что этот персонаж для нее более интересный, чем Пуаро. Однако публика любила двух детективов.

По сюжету, актриса Марина Радд с американской группой кинематографистов приезжает в маленький город в Великобритании. Там звезда устраивает прием, где знакомится с миссис Бебкоп. Уже на следующий день гостю находят мертвой, а самой актрисе приходят угрозы. Но на этом убийца не останавливается: съемочную площадку охватывает страх и паника, когда находят мертвой помощницу Марины Радд. Полиция не может сказать, кто отравил девушку, а за дело берется мисс Марпл.

Смотрите трейлер к фильму "Зеркало треснуло": видео

"Свидетель обвинения"

Это культовая экранизация книги Агаты Кристи, которую номинировали на Оскар. В центре событий фильма – история Леонарда Воула. Мужчину обвиняют в том, что он убил богачку Эмили Френч, которая завещала ему все состояние. И пока все прокуроры выступают против Воула, называя его убийцей, адвокат берется расследовать дело.

Фильм "Свидетель обвинения" интересен не только сюжетом. Агата Кристи пересматривала этот детектив 1957 года выпуска и осталась довольной от воплощения ее истории на экране.

Смотрите трейлер к фильму "Свидетель обвинения": видео