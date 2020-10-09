Голлівудський актор Деніел Крейг готовий до презентації стрічки "007: Не час помирати". У фільмі він востаннє постане в образі легендарного Джеймса Бонда. А поки продюсери не розсекречують ім'я нового "агента 007", Крейг вирішив дати пораду своєму наступнику.

Як передає 24 канал, актор дистанційно постав у програмі Джиммі Феллона. У "Вечірньому шоу" Деніел Крейг вкотре підтвердив, що після 5 фільмів більше не буде Джеймсом Бондом. Водночас актора зовсім не бентежить, що на роль "агента 007" претендують топові красені Голлівуду. Зокрема Генрі Кавілл, Ідріс Ельба, Шайя Лебаф та Том Гарді. Ба більше, Крейг дав пораду своєму наступнику, яка до сліз розсмішила ведучого.

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"Не відмовляйся! Це прекрасна, дивовижна роль", – зазначив Деніел Крейг, додавши нецензурну лексику.

Не уникнув актор і питання про перенесення прем'єри фільму "007: Не час помирати" на 2 квітня 2021 року. За словами Деніела Крейга, таке рішення авторів проєкту є виправданим.

"Ми просто хочемо, щоб люди переглянули цей фільм у кінотеатрах, коли це буде безпечно. Ви ж знаєте, наразі не всі кінотеатри світу відкриті, ми хочемо випустити фільм одночасно у багатьох країнах. Зараз це не найкращий час", – пояснив Деніел Крейг.

Сюжет "007: Не час помирати": коротко

За сюжетом, Джеймс Бонд нарешті прагне мати спокійні будні без перестрілок та порятунку Землі. Він йде на пенсію та насолоджується відпочинком. Однак затишні будні перериває візит спецагентки Фелікс Лейтер, яка просить допомогти знайти викраденого вченого, здатного розробити бомбу масового знищення.

У небезпечній місії на Джеймса Бонда чекатиме наймогутніший супротивник, який використовує новітню зброю. Тому на глядачів чекає по-справжньому захопливий екшн, який зуміє вразити всіх кіноманів.

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