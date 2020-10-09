Голливудский актер Дэниел Крейг готов к презентации ленты "007: Не время умирать". В фильме он в последний раз предстанет в образе легендарного Джеймса Бонда. А пока продюсеры не рассекречивают имя нового "агента 007", Крейг решил дать совет своему преемнику.

Как передает 24 канал, актер дистанционно предстал в программе Джимми Фэллона. В "Вечернем шоу" Дэниел Крейг в очередной раз подтвердил, что после 5 фильмов больше не будет Джеймсом Бондом. В то же время актера совсем не смущает, что на роль "агента 007" претендуют топовые красавцы Голливуда. В частности Генри Кавилл, Идрис Эльба, Шайя Лебаф и Том Харди. Более того, Крейг дал совет своему преемнику, который до слез рассмешил ведущего.

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"Не отказывайся! Это прекрасная, удивительная роль", – отметил Дэниел Крейг, добавив нецензурную лексику.

Не избежал актер и вопроса о переносе премьеры фильма "007: Не время умирать" на 2 апреля 2021 года. По словам Дэниела Крейга, такое решение авторов проекта является оправданным.

"Мы просто хотим, чтобы люди посмотрели этот фильм в кинотеатрах, когда это будет безопасно. Вы же знаете, пока не все кинотеатры мира открыты, мы хотим выпустить фильм одновременно во многих странах. Сейчас это не лучшее время", - пояснил Дэниел Крейг.

Сюжет "007: Не время умирать": коротко

По сюжету, Джеймс Бонд наконец стремится иметь спокойные будни без перестрелок и спасания Земли. Он уходит на пенсию и наслаждается отдыхом. Однако уютные будни прерывает визит спецагента Феликс Лейтер, которая просит помочь найти похищенного ученого, способного разработать бомбу массового уничтожения.

В опасной миссии Джеймса Бонда будет ждать самый могущественный противник, использующий новейшее оружие. Поэтому зрителей ждет по-настоящему увлекательный экшн, который сумеет поразить всех киноманов.

Смотрите трейлер к фильму "007: Не время умирать": видео