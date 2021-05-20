Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці

Українські вишиті сорочки вражають красою і багатством. Однак не всі задумуються, що означають чудернацькі малюнки на вишиванках. У цих зображеннях здавна закодовувався глибокий символізм. Про що говорить вишита сорочка та яке значення має орнамент – читайте далі.

Майже у кожній українській сім'ї є вишита сорочка, але не всі знають, що означають візерунки на ній. Кожна зірочка, стібочок чи квіточка мають певне значення, тож журналісти підготували інфографіку зі значенням всіх символів, повідомляє 24 канал.

Українці вірили, що вишиванка є оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті, і намагалися закодувати в орнаменті щастя, долю, життя та волю.

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Візерунків для вишиванок є безліч, зважаючи на те, що кожен регіон мав свої особливості в оздобленні сорочок. Редакція LifeStyle 24 зібрала найпопулярніші орнаменти українських вишиванок.



Українські вишиванки: орнаменти і що вони означають

Квадрат на вишиванці

Основні значення: благополуччя, мир, достаток; земне поле.

Квадрат символізує досконалість, гармонію, порядок. В українській традиції є одним із символів землі. Духовно квадрат символізує Матерію, а коло – символ досконалості. Тобто, квадрат протилежний до кола. Квадрат – знак особливого числа 4, яке українці розуміли як символ першоелементів. Це чотири точки земної кулі: сторони світу; пори року; життєві цикли; частини доби.

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Ромб на вишиванці

Основні значення: союз сонця і землі, плодючість.

Ромб пов`язують із плодючістю людини і землі. Він складається із двох трикутників, які символізують чоловіче і жіноче начало. Ромб із крапкою посередині означає засіяне поле, яке для наших предків дорівнювало добробуту і достатку. Ромбоподібні узори вишивали на весільних рушниках та на весільному одязі молодої. Одяг із вишитими ромбами молода жінка, завагітнівши, мала носити аж до народження дитини.

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Коло на вишиванці

Основні значення: символ сонця, божественна енергія, безперервність буття і вічність.

Коло – як символ сонця походить ще з язичницької релігії, де означає божественну, життєдайну енергію. Це також безперервність буття і вічність. Коло як сонце із променями, що виходять на зовні, дарує силу та енергію. Водночас промені, обернуті всередину – навпаки забирають енергію, таке коло може символізувати пустоту.

Рослинні мотиви на вишиванці

Основні значення: чистота, процвітання роду та життя.

Рослини найчастіше вишивають на Чернігівщині. Далі розповідаємо про найпоширеніші рослинні мотиви в українських вишиванках.

Квіти на вишитій сорочці означають віддзеркалення чистоти, процвітання роду та життя.

Калина символізує любов, багатство, красу, материнство і потомство роду (кущ – мати, ягоди – дітвора). Саме тому її часто можна зустріти на весільних вбраннях та рушниках.

Гілки дуба вишивали на чоловічих сорочках як прообраз Перуна – бога блискавки і грому.

Виноград означає сімейне щастя

Квіти маку допомагали захиститися від злого ока.



Найпоширеніші візерунки українських вишиванок

Дерево життя на вишиванці

Основні значення: краса, молодість, оновлення душі і тіла; безсмертя, відродження після смерті, родючість.

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Дерево життя означає модель світобудови з трьома складовими: підземне царство, земний світ і небесне царство. Дерево зображає корінням – минуле, стовбуром – сучасне, кроною – майбутнє. У ньому водночас закладено істину єднання трьох світів та образ роду, продовження життя.

Серце на вишиванці

Основні значення: символ переважно на весільних сукнях для щасливого сімейного життя.

Серце вишивали на весільних сукнях, щоб сімейне життя було щасливими.

Зорі на вишиванці

Основні значення: оберіг від зла і негативу, захищає від хвороб і безсилля.

Візерунки зірок, складені в форму Алатир – це орнамент, який символізує зв'язок людини з космосом. А сам алатир – оберіг від зла і негативу, захищає від хвороб і безсилля.

Шеврони на вишиванці

Основні значення: жіноча і чоловіча сутність, дух і матерія.

Шеврони – це подібні до трикутника фігури, однак вони не мають основи (незамкнуті). Ті з них, які обернуті вершиною вниз, означають жіночу, або матеріальну сутність, лоно; вершиною вгору – чоловічу, духовну сутність. Шеврон із точкою перетину ліній вгорі вважається одним із найдавніших орнаментальних знаків, що зустрічався ще у малюнках палеоліту і означав гору або землю. Давні зразки вишитих рушників із символами шевронів були знайдені зокрема на Чернігівщині.

Хвилясті лінії на вишиванці

Основні значення: вода, дощ, плинність часу та еволюція Всесвіту.

Хвилясті лінії, сигми, зигзаги пов'язують із водою. Малюнок вертикально розташованих паралельних зигзагів позначав дощ, що падає зверху, а горизонтальні зигзагоподібні або прямі лінії могли символізувати небесну вологу. Фігура спіралі також означала плинність часу та циклічний рух сонячного диска.

Хрест на вишиванці

Основні значення: оберіг від злих духів.

Хрест є одним із найпоширеніших знаків у світовій культурі загалом. Він символізує ідею центричності, а не розмежування простору, на відміну від квадрата і кола. Прямий хрест – символ Творця, Сонця чоловічого начала; косий хрест – жіноче начало, Місяць.

Сварга на вишиванці

Основні значення: символ сонячного культу, домашнього вогнища, родинного щастя.

Цей візерунок (сварга) відомий під назвою свастика – це той самий хрест, але у русі. Наші предки вірили в його магічну силу. В давніх українців він асоціювався із силою домашнього вогнища, родинним щастям. Сварга – давній, енергетично дуже сильний знак.

Повна рожа, або восьмипроменева зірка на вишиванці

Основні значення: поєднання жіночого і чоловічого начал, що дає життя усьому.

Восьмипроменева зірка фігура складається із прямого і косого хрестів і означає об'єднання чоловічого і жіночого начал. Цей символ часто називають Зіркою Богородиці і вишивають на іконах Діви Марії.

Кривий танець, або безконечник на вишиванці

Основні значення: життєвий шлях, символ вічного буття, сили та життєвої енергії.

Безконечник використовували на території України ще 20 тисяч років тому. Більш м'які вигини цього візерунка асоціюють з водою, гармонійним плином життя. Він утворює "вічний" безконечний орнамент, який снується, наче нитка долі, але завжди повертається до першоджерела. Він зображає життєвий шлях і водночас є символом вічного буття. Безконечником найчастіше прикрашали чоловічі сорочки, символізуючи на них силу і життєву енергію.

Особливу увагу під час вибору вишитого вбрання потрібно приділити й кольорам. Білий, звісно, символізує чистоту та цноту, червоний є ознакою життєвої сили, зелений – природи та життя, синій – води та неба.

Ключі на вишиванці

Основні значення: шлях до досконалості, родючість, запліднення.

Ключі в різних регіонах України називають по-різному. На Поділлі кажуть "гесики", а в інших місцях – "вужі". Одяг із ключовим символом здатен оберігати енергетику людини від негативних впливів. В давнину для нашого народу цей символ означав змію, яка асоціювалася з водою. Змій як охоронець підземного світу символізував чоловічу сутність, родючість і запліднення. На дощовому небі він являвся у вигляді блискавки.

Що символізує колірна гама на вишиванці

Обираючи колір нитки для візерунка вишивки, майстрині встановлюють захист для людських чакр. До прикладу, червоний колір оберігає першу чакру, яка відповідає за пряму кишку, сечостатеву систему й опорно-руховий апарат. Помаранчевий колір оберігає другу чакру та відповідає за функціонуванням нирок.

Жовтий колір оберіг для третьої чакри, яка є центром життєвої активності та енергії. Зелений колір відповідає за стан серця, хребта, легень і рук. З п'ятою чакрою пов'язана дихальна система, слух, горло, стан шкір і творчий потенціал. Оберегом цієї чакри є голубий колір.

Впливає на розвиток інтелектуальних здібностей синій колір ниток, який відповідає за шосту чакру, а фіолетовий посилює зв'язок людини з Вищими силами. Фіолетовий колір ниток оберігає сьому чакру.

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