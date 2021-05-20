Почти в каждой украинской семье есть вышиванка, но не все знают, что означают узоры на ней. Каждая звездочка, стежок или цветочек имеют определенное значение, поэтому журналисты подготовили инфографику со значением всех символов, сообщает 24 канал.

Украинцы верили, что вышиванка является оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни, и пытались закодировать в орнаменте счастье, судьбу, жизнь и свободу.

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Узоров для вышиванок множество, учитывая то, что в каждом регионе свои особенности вышивки. Редакция LifeStyle 24 собрала самые популярные орнаменты украинских вышиванок.



Украинские вышиванки: орнаменты и что они означают

Квадрат на вышиванке

Основные значения: благополучие, мир, достаток; земное поле.

Квадрат символизирует совершенство, гармонию, порядок. В украинской традиции является одним из символов земли. Духовно квадрат символизирует Материю, а круг – символ совершенства. То есть, квадрат противоположен к кругу. Квадрат – знак особого числа 4, которое украинцы понимали как символ первоэлементов. Это четыре точки земного шара: стороны света; времена года; жизненные циклы; время суток.

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Ромб на вышиванке

Основные значения: союз солнца и земли, плодовитость.

Ромб связывают с плодовитостью человека и земли. Он состоит из двух треугольников, которые символизируют мужское и женское начало. Ромб с точкой посередине означает засеянное поле, которое для наших предков равнялось благосостоянию и достатку. Ромбовидные узоры вышивали на свадебных рушниках и на свадебной одежде невесты. Одежду с вышитыми ромбами молодая женщина, забеременев, должна носить вплоть до рождения ребенка.

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Круг на вышиванке

Основные значения: символ солнца, божественная энергия, непрерывность бытия и вечность.

Круг – как символ солнца происходит еще из языческой религии, где означает божественную, жизненную энергию. Это также непрерывность бытия и вечность. Круг как солнце с лучами, выходящими наружу, дарит силу и энергию. Одновременно лучи, обращенные внутрь – наоборот забирают энергию, такой круг может символизировать пустоту.

Растительные мотивы на вышиванке

Основные значения: чистота, процветание рода и жизни.

Растения чаще всего вышивают на Черниговщине. Далее рассказываем про самые распространенные растительные мотивы в украинских вышиванках.

Цветы на вышиванке означают отражение чистоты, процветания рода и жизни.

Калина символизирует любовь, богатство, красоту, материнство и потомство рода (куст – мать, ягоды – детвора). Именно поэтому ее часто можно встретить на свадебных нарядах и рушниках.

Ветви дуба вышивали на мужских рубашках как прообраз Перуна – бога молнии и грома.

Виноград означает семейное счастье

Цветы мака помогали защититься от злого глаза.



Самые распространенные узоры украинских вышиванок

Древо жизни на вышиванке

Основные значения: красота, молодость, обновление души и тела, бессмертие, возрождение после смерти, плодородие.

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Древо жизни означает модель мироздания с тремя составляющими: подземное царство, земной мир и небесное царство. Древо изображает корнями – прошлое, стволом – настоящее, кроной – будущее. В нем одновременно заложена истина единения трех миров и образ рода, продолжение жизни.

Сердце на вышиванке

Основные значения: символ преимущественно на свадебных платьях для счастливой семейной жизни.

Сердце вышивали на свадебных платьях, чтобы семейная жизнь была счастливой.

Звезды на вышиванке

Основные значения: оберег от зла и негатива, защищает от болезней и бессилия.

Узоры звезд, сложенные в форму алатырь – это орнамент, который символизирует связь человека с космосом. А сам алатырь – оберег от зла и негатива, защищает от болезней и бессилия.

Шевроны на вышиванке

Основные значения: женская и мужская сущность, дух и материя.

Шевроны – это похожие на треугольник фигуры, однако они не имеют основы (незамкнутые). Те из них, которые обращены вершиной вниз, означают женскую, или материальную сущность, лоно; вершиной вверх – мужское, духовную сущность. Шеврон с точкой пересечения линий вверху считается одним из древнейших орнаментальных знаков, который встречался еще в рисунках палеолита и означал гору или землю. Древние образцы вышитых рушников с символами шевронов были найдены, в частности, на Черниговщине.

Волнистые линии на вышиванке

Основные значения: вода, дождь, текучесть времени и эволюция Вселенной.

Волнистые линии, сигмы, зигзаги связывают с водой. Рисунок вертикально расположенных параллельных зигзагов обозначал дождь, что падает сверху, а горизонтальные зигзагообразные или прямые линии могли символизировать небесную влагу. Фигура спирали также означала текучесть времени и циклическое движение солнечного диска.

Крест на вышиванке

Основные значения: оберег от злых духов.

Крест является одним из самых распространенных знаков в мировой культуре в целом. Он символизирует идею центричности, а не разграничение пространства, в отличие от квадрата и круга. Прямой крест – символ Творца, Солнца, мужского начала; косой крест – женское начало, Луна.

Сварга на вышиванке

Основные значения: символ солнечного культа, домашнего очага, семейного счастья.

Этот узор (сварга) известен под названием свастика – это тот же крест, но в движении. Наши предки верили в его магическую силу. У древних украинцев он ассоциировался с силой домашнего очага, семейным счастьем. Сварга – древний, энергетически очень сильный знак.

Полная рожа или звезда с восемью лучами на вышиванке

Основные значения: сочетание женского и мужского начал, дающее жизнь всем.

Фигура звезды с восемью лучами состоит из прямого и косого крестов и означает объединение мужского и женского начал. Этот символ часто называют Звездой Богородицы и вышивают на иконах Девы Марии.

Кривой танец или бесконечник на вышиванке

Основные значения: жизненный путь, символ вечного бытия, силы и жизненной энергии.

Бесконечник использовали на территории Украины еще 20 тысяч лет назад. Более мягкие изгибы этого узора ассоциируют с водой, гармоничным течением жизни. Он образует "вечный" бесконечный орнамент, который тянется, словно нить судьбы, но всегда возвращается к первоисточнику. Он изображает жизненный путь и одновременно является символом вечного бытия. Бесконечником чаще всего украшали мужские рубашки, символизируя на них силу и жизненную энергию.

Особое внимание во время выбора вышитого наряда нужно уделить и цветам. Белый, конечно, символизирует чистоту и невинность, красный является признаком жизненной силы, зеленый – природы и жизни, синий – воды и неба.

Ключи на вышиванке

Основные значения: путь к совершенству, плодородие, оплодотворение.

Ключи в разных регионах Украины называют по-разному. На Подолье говорят "гесики", а в других местах – "ужи". Одежда с символом ключей способна оберегать энергетику человека от негативных воздействий. В древности для нашего народа этот символ означал змею, которая ассоциировалась с водой. Змей как страж подземного мира символизировал мужскую сущность, плодородие и оплодотворение. На дождливом небе он являлся в виде молнии.

Что символизирует цветовая гамма на вышиванке

Выбирая цвет ниток для узора вышиванки, мастерицы устанавливают защиту для человеческих чакр. К примеру, красный цвет охраняет первую чакру, которая отвечает за прямую кишку, мочеполовую систему и опорно-двигательный аппарат. Оранжевый цвет оберегает вторую чакру и отвечает за функционирование почек.

Желтый цвет – оберег для третьей чакры, которая является центром жизненной активности и энергии. Зеленый цвет отвечает за состояние сердца, позвоночника, легких и рук. С пятой чакрой связана дыхательная система, слух, горло, состояние кожи и творческий потенциал. Оберегом этой чакры является голубой цвет.

Влияет на развитие интеллектуальных способностей синий цвет ниток, который отвечает за шестую чакру, а фиолетовый усиливает связь человека с Высшими силами. Фиолетовый орнамент оберегает седьмую чакру.