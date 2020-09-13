13 вересня в Україні відзначають День перукаря. Це свято святкують усі перукарі, які створюють клієнтам імідж за допомогою чудо-ножиць та чарівних рук. Ми зібрали привітання для усіх професіоналів своєї справи, які роблять наше життя красивішим.

Привітання з Днем перукаря у прозі

Вітаю з Днем перукаря. Побажати хочу чудових робіт і неймовірно успішних ідей, великої удачі і подяки клієнтів, поваги і постійного натхнення, бадьорості і радості, веселого настрою, любові і щирого щастя.

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Перукарі – справжні чарівники! Кількома помахами рук і гребінця ви робите красивішими і чоловіків, і жінок.. У професійне свято бажаємо, щоб чари панували не тільки на роботі, але і в житті. Нехай здійснюються всі мрії, а трудові будні приносять тільки радість.



Привітання з Днем перукаря у прозі

Вітаю з Днем перукаря. Бажаю приємних і вдячних клієнтів, творчих польотів і високого професіоналізму, цікавих ідей, креативного підходу, особистого щастя та добробуту. Нехай життя приносить вірну любов, щоденну радість і удачу.

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Вітаю з професійним святом, Днем перукаря! Нехай рука буде легкою, думки – креативними, ідеї – приголомшливими. Нехай твій нелегкий труд винагороджується вдячними посмішками клієнтів і, безсумнівно, солідною зарплатою. Так будуть ножиці твої гострі й швидкі!

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У День перукаря хочу від усієї душі привітати неповторного майстра мистецтва і побажати прекрасних можливостей і повної самореалізації, цікавих ідей та креативної творчості, високих успіхів і популярності, широкої популярності і благополуччя, великого щастя в житті і удачі.

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Вітаю з Днем перукаря і від душі бажаю бути найкращим майстром у своєму мистецтві, завжди вміти дивувати і захоплювати, залишати задоволеними своїх клієнтів і натхненним своє серце. Успіхів, унікальних ідей і творінь, веселих свят життя і удачі.

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Мій чудовий друг! Ти справжній чаклун, чарівник, маг, справжній знавець своєї справи. Вітаю тебе з твоїм професійним святом — Днем перукаря. У цей день я схиляю голову перед твоїм чудовим даром, який робить щасливими величезну кількість жінок і чоловіків, перетворюючи їх у витончених леді, прекрасних джентльменів, фатальних красунь і стильних мачо.

Привітання з Днем перукаря у віршах

З днем перукаря тебе Мій друг.

Живи ти до ста років.

Нехай тихо, ніжно, люблячи

Тобі сяє світло.

Нехай буде радісним вогнище,

Сім'я твоя росте

І багато мудрих добрих благ

Тебе на світі чекає.

Бажаю, щоб усі призи

Ти в майстерності зібрав.

Бажаю, щоб всі вірші

Улюбленій присвячував.

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З днем перукаря! Сьогодні

Вирішили ми до тебе прийти,

Щоб в день осінній і спокійний

Тебе привітати від душі.

Бажаємо миру і везіння,

Успіхів у житті і праці.

Завжди кольорового настрою

І радості у всіх справах!



Привітання з Днем перукаря у віршах

Багато гарних свят,

Багато приводів для слів...

Тільки немає таких схожих,

На ось це свято твій!

Перукарська справа –

Це твій звичний день!

Я тобі бажаю сміливо,

Щоб ти, мій друг, все життя

Удосконалювався славно,

Досягав завжди вершин!

Щоб ти став найголовнішим

І проблеми всі вирішував!

Повелителеві шиньйонів,

Гуру фена і волосся

Я бажаю мільйонів

Стрижок, локонів і кос!

***

Свято чудове, свято славне,

Свято стилю, краси...

Свято професійне

Відзначаєш нині ти!

Перукарем прекрасним

Стати змогла вже давно!

Нехай не буде праця марною

І клієнти знову і знову

Будуть вдячними!