День перукаря: привітання у прозі та віршах
13 вересня в Україні відзначають День перукаря. Це свято святкують усі перукарі, які створюють клієнтам імідж за допомогою чудо-ножиць та чарівних рук. Ми зібрали привітання для усіх професіоналів своєї справи, які роблять наше життя красивішим.
Привітання з Днем перукаря у прозі
Вітаю з Днем перукаря. Побажати хочу чудових робіт і неймовірно успішних ідей, великої удачі і подяки клієнтів, поваги і постійного натхнення, бадьорості і радості, веселого настрою, любові і щирого щастя.
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Перукарі – справжні чарівники! Кількома помахами рук і гребінця ви робите красивішими і чоловіків, і жінок.. У професійне свято бажаємо, щоб чари панували не тільки на роботі, але і в житті. Нехай здійснюються всі мрії, а трудові будні приносять тільки радість.
Привітання з Днем перукаря у прозі
Вітаю з Днем перукаря. Бажаю приємних і вдячних клієнтів, творчих польотів і високого професіоналізму, цікавих ідей, креативного підходу, особистого щастя та добробуту. Нехай життя приносить вірну любов, щоденну радість і удачу.
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Вітаю з професійним святом, Днем перукаря! Нехай рука буде легкою, думки – креативними, ідеї – приголомшливими. Нехай твій нелегкий труд винагороджується вдячними посмішками клієнтів і, безсумнівно, солідною зарплатою. Так будуть ножиці твої гострі й швидкі!
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У День перукаря хочу від усієї душі привітати неповторного майстра мистецтва і побажати прекрасних можливостей і повної самореалізації, цікавих ідей та креативної творчості, високих успіхів і популярності, широкої популярності і благополуччя, великого щастя в житті і удачі.
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Вітаю з Днем перукаря і від душі бажаю бути найкращим майстром у своєму мистецтві, завжди вміти дивувати і захоплювати, залишати задоволеними своїх клієнтів і натхненним своє серце. Успіхів, унікальних ідей і творінь, веселих свят життя і удачі.
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Мій чудовий друг! Ти справжній чаклун, чарівник, маг, справжній знавець своєї справи. Вітаю тебе з твоїм професійним святом — Днем перукаря. У цей день я схиляю голову перед твоїм чудовим даром, який робить щасливими величезну кількість жінок і чоловіків, перетворюючи їх у витончених леді, прекрасних джентльменів, фатальних красунь і стильних мачо.
Привітання з Днем перукаря у віршах
З днем перукаря тебе Мій друг.
Живи ти до ста років.
Нехай тихо, ніжно, люблячи
Тобі сяє світло.
Нехай буде радісним вогнище,
Сім'я твоя росте
І багато мудрих добрих благ
Тебе на світі чекає.
Бажаю, щоб усі призи
Ти в майстерності зібрав.
Бажаю, щоб всі вірші
Улюбленій присвячував.
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З днем перукаря! Сьогодні
Вирішили ми до тебе прийти,
Щоб в день осінній і спокійний
Тебе привітати від душі.
Бажаємо миру і везіння,
Успіхів у житті і праці.
Завжди кольорового настрою
І радості у всіх справах!
Привітання з Днем перукаря у віршах
Багато гарних свят,
Багато приводів для слів...
Тільки немає таких схожих,
На ось це свято твій!
Перукарська справа –
Це твій звичний день!
Я тобі бажаю сміливо,
Щоб ти, мій друг, все життя
Удосконалювався славно,
Досягав завжди вершин!
Щоб ти став найголовнішим
І проблеми всі вирішував!
Повелителеві шиньйонів,
Гуру фена і волосся
Я бажаю мільйонів
Стрижок, локонів і кос!
***
Свято чудове, свято славне,
Свято стилю, краси...
Свято професійне
Відзначаєш нині ти!
Перукарем прекрасним
Стати змогла вже давно!
Нехай не буде праця марною
І клієнти знову і знову
Будуть вдячними!