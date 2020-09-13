День парикмахера: поздравления в прозе и стихах
13 сентября в Украине отмечают День парикмахера. Этот праздник празднуют все парикмахеры, которые создают клиентам имидж с помощью чудо-ножниц и волшебных рук. Мы собрали поздравления для всех профессионалов своего дела, которые делают нашу жизнь более красивой.
Поздравления с Днем парикмахера в прозе
Поздравляю с Днем парикмахера. Пожелать хочу прекрасных работ и невероятно успешных идей, большой удачи и благодарности клиентов, уважения и постоянного вдохновения, бодрости и радости, веселого настроения, любви и искреннего счастья.
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Парикмахеры – настоящие волшебники! Несколькими взмахами рук и расчески вы делаете и мужчин, и женщин более красивыми. В профессиональный праздник желаем, чтобы чары царили не только на работе, но и в жизни. Пусть сбываются все мечты, а трудовые будни приносят только радость.
Поздравления с Днем парикмахера в прозе
Поздравляю с Днем парикмахера. Желаю приятных и благодарных клиентов, творческих полетов и высокого профессионализма, интересных идей, креативного подхода, личного счастья и благополучия. Пусть жизнь приносит верную любовь, ежедневную радость и удачу.
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Поздравляю с профессиональным праздником, Днем парикмахера! Пусть рука будет легкой, мысли – креативными, идеи – потрясающими. Пусть твой нелегкий труд вознаграждается благодарными улыбками клиентов и, несомненно, солидной зарплатой. Да будут ножницы твои острыми и быстрыми!
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В День парикмахера хочу от всей души поздравить неповторимого мастера искусства и пожелать прекрасных возможностей и полной самореализации, интересных идей и креативного творчества, высоких успехов и популярности, широкой известности и благополучия, большого счастья в жизни и удачи.
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Поздравляю с Днем парикмахера и от души желаю быть лучшим мастером в своем искусстве, всегда уметь удивлять и восхищать, оставлять довольными своих клиентов и вдохновенным свое сердце. Успехов, уникальных идей и творений, веселых праздников жизни и удачи.
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Мой замечательный друг! Ты истинный колдун, волшебник, маг, настоящий знаток своего дела. Поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником — Днем парикмахера. В этот день я склоняю голову перед твоим чудесным даром, который делает счастливыми огромное количество женщин и мужчин, превращая их в утонченных леди, прекрасных джентльменов, роковых красавиц и стильных мачо.
Поздравления с Днем парикмахера в стихах
З днем перукаря тебе Мій друг.
Живи ти до ста років.
Нехай тихо, ніжно, люблячи
Тобі сяє світло.
Нехай буде радісним вогнище,
Сім'я твоя росте
І багато мудрих добрих благ
Тебе на світі чекає.
Бажаю, щоб усі призи
Ти в майстерності зібрав.
Бажаю, щоб всі вірші
Улюбленій присвячував.
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З днем перукаря! Сьогодні
Вирішили ми до тебе прийти,
Щоб в день осінній і спокійний
Тебе привітати від душі.
Бажаємо миру і везіння,
Успіхів у житті і праці.
Завжди кольорового настрою
І радості у всіх справах!
Поздравления с Днем парикмахера в стихах
Багато гарних свят,
Багато приводів для слів...
Тільки немає таких схожих,
На ось це свято твій!
Перукарська справа –
Це твій звичний день!
Я тобі бажаю сміливо,
Щоб ти, мій друг, все життя
Удосконалювався славно,
Досягав завжди вершин!
Щоб ти став найголовнішим
І проблеми всі вирішував!
Повелителеві шиньйонів,
Гуру фена і волосся
Я бажаю мільйонів
Стрижок, локонів і кос!
***
Свято чудове, свято славне,
Свято стилю, краси...
Свято професійне
Відзначаєш нині ти!
Перукарем прекрасним
Стати змогла вже давно!
Нехай не буде праця марною
І клієнти знову і знову
Будуть вдячними!