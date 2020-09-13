13 сентября в Украине отмечают День парикмахера. Этот праздник празднуют все парикмахеры, которые создают клиентам имидж с помощью чудо-ножниц и волшебных рук. Мы собрали поздравления для всех профессионалов своего дела, которые делают нашу жизнь более красивой.

Поздравления с Днем парикмахера в прозе

Поздравляю с Днем парикмахера. Пожелать хочу прекрасных работ и невероятно успешных идей, большой удачи и благодарности клиентов, уважения и постоянного вдохновения, бодрости и радости, веселого настроения, любви и искреннего счастья.

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Парикмахеры – настоящие волшебники! Несколькими взмахами рук и расчески вы делаете и мужчин, и женщин более красивыми. В профессиональный праздник желаем, чтобы чары царили не только на работе, но и в жизни. Пусть сбываются все мечты, а трудовые будни приносят только радость.



Поздравления с Днем парикмахера в прозе

Поздравляю с Днем парикмахера. Желаю приятных и благодарных клиентов, творческих полетов и высокого профессионализма, интересных идей, креативного подхода, личного счастья и благополучия. Пусть жизнь приносит верную любовь, ежедневную радость и удачу.

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Поздравляю с профессиональным праздником, Днем парикмахера! Пусть рука будет легкой, мысли – креативными, идеи – потрясающими. Пусть твой нелегкий труд вознаграждается благодарными улыбками клиентов и, несомненно, солидной зарплатой. Да будут ножницы твои острыми и быстрыми!

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В День парикмахера хочу от всей души поздравить неповторимого мастера искусства и пожелать прекрасных возможностей и полной самореализации, интересных идей и креативного творчества, высоких успехов и популярности, широкой известности и благополучия, большого счастья в жизни и удачи.

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Поздравляю с Днем парикмахера и от души желаю быть лучшим мастером в своем искусстве, всегда уметь удивлять и восхищать, оставлять довольными своих клиентов и вдохновенным свое сердце. Успехов, уникальных идей и творений, веселых праздников жизни и удачи.

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Мой замечательный друг! Ты истинный колдун, волшебник, маг, настоящий знаток своего дела. Поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником — Днем парикмахера. В этот день я склоняю голову перед твоим чудесным даром, который делает счастливыми огромное количество женщин и мужчин, превращая их в утонченных леди, прекрасных джентльменов, роковых красавиц и стильных мачо.

Поздравления с Днем парикмахера в стихах

З днем перукаря тебе Мій друг.

Живи ти до ста років.

Нехай тихо, ніжно, люблячи

Тобі сяє світло.

Нехай буде радісним вогнище,

Сім'я твоя росте

І багато мудрих добрих благ

Тебе на світі чекає.

Бажаю, щоб усі призи

Ти в майстерності зібрав.

Бажаю, щоб всі вірші

Улюбленій присвячував.

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З днем перукаря! Сьогодні

Вирішили ми до тебе прийти,

Щоб в день осінній і спокійний

Тебе привітати від душі.

Бажаємо миру і везіння,

Успіхів у житті і праці.

Завжди кольорового настрою

І радості у всіх справах!



Поздравления с Днем парикмахера в стихах

Багато гарних свят,

Багато приводів для слів...

Тільки немає таких схожих,

На ось це свято твій!

Перукарська справа –

Це твій звичний день!

Я тобі бажаю сміливо,

Щоб ти, мій друг, все життя

Удосконалювався славно,

Досягав завжди вершин!

Щоб ти став найголовнішим

І проблеми всі вирішував!

Повелителеві шиньйонів,

Гуру фена і волосся

Я бажаю мільйонів

Стрижок, локонів і кос!

***

Свято чудове, свято славне,

Свято стилю, краси...

Свято професійне

Відзначаєш нині ти!

Перукарем прекрасним

Стати змогла вже давно!

Нехай не буде праця марною

І клієнти знову і знову

Будуть вдячними!