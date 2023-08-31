Школо, зустрічай: привітання з 1 вересня для дітей у прозі та віршах
Шкільні часи – дуже весела та насичена пора, сповнена різних емоцій, як позитивних, так і негативних. Попри все, це точно незабутні безтурботні моменти, які назавжди залишаються у нашій пам'яті.
На жаль, не всі можуть відчувати радість Першого дзвоника через війну, яку Росія почала в Україні. Багато навчальних закладів російська армія знищила, а учні – роз'їхалися по всьому світу, шукаючи прихистку від воєнних дій. Та все ж ми можемо привітати та трохи підбадьорити маленьких українців і україночок, які зовсім скоро поспішать за знаннями. 24 Канал приготував гарні привітання у прозі та віршах до світлого дня.
Варто знати Як називали дітей у центральній Україні: гарні варіанти для хлопчиків і дівчаток
Привітання з 1 вересня у прозі
Друзі! День 1 вересня завжди особливо урочистий та бентежний, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.
***
Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується нехай навіть і маленькою, але перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів і рекордів.
***
Дорогі дітки, сьогодні вітаємо вас зі святом – Днем знань. І нехай ви ще не ходите в школу, але знань у вас вже багато. Ви щодня робите відкриття, дізнаєтеся щось нове, вивчати природу і навколишній світ. Нехай всі накопичені знання допоможуть вам надалі, нехай кожен з вас знайде в житті своє захоплення, нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаємо вам посидючості, прагнення, гарного настрою і міцного здоров'я.
***
Дорогі хлопці та дівчата, сьогодні ви прийшли в школу, щоб почати свій шлях до знань. Вітаємо вас з 1 вересня і бажаємо веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів.
З хвилюванням і радістю сьогодні ви вперше ввійдете у свій клас. Сьогодні школа відкриє для вас двері в новий і неймовірно цікавий світ. Вітаємо з початком шкільного життя і прекрасним святом, Днем знань. Бажаємо відмінного навчання та успішного підкорення наук. Намагайтеся, прагніть і вчіться тільки на відмінно.
***
З Днем знань, дорогі першокласники. Бажаю вам бути сміливими, старанними, енергійними, добрими, допитливими та дружними, тоді ви з легкістю будете збирати знання зі сторінок підручників, ніби гриби в кошик. Успіхів вам, хлопці та дівчата, гарного настрою і цікавих уроків. З веселим стартом!
***
Вітаю тебе з початком нового року, який зробить тебе розумнішими та освіченішими! Твоя школа зустрічає тебе квітами та осіннім листям, сонячним днем і привітною посмішкою вчительки! Зі святом, з Днем знань!
***
Настає новий навчальний рік, попереду нехай вас чекають тільки нові пізнання, успіх і везіння, нехай день знань надихне на нові досягнення, дасть тверду опору для подальших життєвих перспектив!
Привітання з 1 вересня у віршах
Вже минуло літо променисте,
І дзвоник знов до школи кличе нас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!
Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків.
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.
Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.
І покличе нас усіх в незвідані світи,
Дзвоник люблять всі – дорослі та малі,
Пам’ятати його будемо завжди.
Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!
***
Школярів усіх ми вітаємо,
Знань легких вам бажаємо.
Щоб вчитися було в радість,
А уроки щоб не в тяжкість!
***
Літо минуло, і ось
Зустрічаємо новий рік.
Не той, що з морозом приходить,
Нарядні ялинки приносить,
А той, коли книги візьмемо,
За знаннями в шлях підемо.
Будемо ми з вами знову
Вчитися читати, рахувати.
Улюблену казку мамі
Ви скоро прочитаєте самі.
Ми будемо, звичайно, грати,
Співати пісні й танцювати,
Жартувати, малювати, ліпити,
Загалом, весело жити.
Досягнення нас чекають за порогом.
З днем знань, З навчальним роком!
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті – це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
З Днем знань вітаю нині.
Цікавого навчання!
Щоб легко все вдавалось
І щоб було бажання.
Щоби були веселі
Перерви та уроки.
Щоб були простими
До знань всіх твої кроки.
***
З Днем Знань, сьогодні, Вас дошкільнята,
Грайтеся поки є можливість хлопці,
Цінуйте все те, що Вам доля подарувала,
Що, знання потрібні, впровадила в життя!
***
З Днем знань, наші дошкільнята,
Завжди слухняні хлопці!
Не скоро в школу ви підете,
Але в дитсадку вже почнете
І малювати, і співати, і бігати,
Вироби барвисті робити,
Щоб пишалися тато з мамою,
Що їх малюк умілий самий!
© http://sms.olkol.com/vitau43.php?id=79
© http://sms.olkol.com/vitau43.php?id=7
© http://sms.olkol.com/vitau43.php?id малювати, і співати, і бігати