Школо, зустрічай: привітання з 1 вересня для дітей у прозі та віршах

Шкільні часи – дуже весела та насичена пора, сповнена різних емоцій, як позитивних, так і негативних. Попри все, це точно незабутні безтурботні моменти, які назавжди залишаються у нашій пам'яті.

На жаль, не всі можуть відчувати радість Першого дзвоника через війну, яку Росія почала в Україні. Багато навчальних закладів російська армія знищила, а учні – роз'їхалися по всьому світу, шукаючи прихистку від воєнних дій. Та все ж ми можемо привітати та трохи підбадьорити маленьких українців і україночок, які зовсім скоро поспішать за знаннями. 24 Канал приготував гарні привітання у прозі та віршах до світлого дня.

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Привітання з 1 вересня у прозі

Друзі! День 1 вересня завжди особливо урочистий та бентежний, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

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Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується нехай навіть і маленькою, але перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів і рекордів.

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Дорогі дітки, сьогодні вітаємо вас зі святом – Днем знань. І нехай ви ще не ходите в школу, але знань у вас вже багато. Ви щодня робите відкриття, дізнаєтеся щось нове, вивчати природу і навколишній світ. Нехай всі накопичені знання допоможуть вам надалі, нехай кожен з вас знайде в житті своє захоплення, нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаємо вам посидючості, прагнення, гарного настрою і міцного здоров'я.

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Дорогі хлопці та дівчата, сьогодні ви прийшли в школу, щоб почати свій шлях до знань. Вітаємо вас з 1 вересня і бажаємо веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів.



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Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

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З Днем знань! Нехай будуть підвладні всі шкільні та життєві завдання, а допитливість і захопленість ведуть тебе до нових радісних відкриттів. Бажаю цікавих уроків, відмінних оцінок і великих перемог.

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