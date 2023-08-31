К сожалению, не все могут испытывать радость Первого звонка из-за войны, которую Россия начала в Украине. Многие учебные заведения русская армия уничтожила, а ученики разъехались по всему миру, ища убежища от военных действий. И все же мы можем поздравить и немного подбодрить маленьких украинцев и украинок, которые совсем скоро спешат за знаниями. 24 Канал приготовил хорошие поздравления в прозе и стихах к светлому дню.
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Поздравления с 1 сентября в прозе
Друзья! День 1 сентября всегда особенно торжественный и смущенный, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, к новым свершениям, к самостоятельной жизни. Желаем всем школьникам, студентам на этом пути покорить новые вершины знаний, встретить добрых и надежных друзей и достичь вожделенной цели. Уверены, ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни.
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Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год начнется удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новую дверь к мечтам, интересам и рекордам.
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Дорогие детки, сегодня поздравляем вас с праздником – Днем знаний. И пусть вы еще не ходите в школу, но знаний у вас уже много. Вы каждый день совершаете открытия, узнаете что-то новое, изучаете природу и окружающий мир. Пусть все накопленные знания помогут вам в дальнейшем, пусть каждый из вас найдет в жизни свое увлечение, пусть обучение для вас будет веселым и интересным процессом. Желаем вам усидчивости, стремления, хорошего настроения и крепкого здоровья.
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Дорогие ребята, сегодня вы пришли в школу, чтобы начать свой путь к знаниям. Поздравляем вас с 1 сентября и желаем веселых и увлекательных уроков, хороших оценок, новых друзей, хороших преподавателей. Пусть школьные годы будут радостными, полными удивительных открытий и счастливых моментов.
С волнением и радостью вы впервые войдете в свой класс. Сегодня школа откроет для вас дверь в новый и невероятно интересный мир. Поздравляем с началом школьной жизни и прекрасным праздником, Днем знаний. Желаем отличной учебы и успешного покорения наук. Старайтесь, старайтесь и учитесь только на отлично.
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С Днем знаний, дорогие первоклассники. Желаю вам быть смелыми, усердными, энергичными, добрыми, любознательными и дружественными, тогда вы с легкостью будете собирать знания со страниц учебников, как грибы в корзину. Удачи вам, ребята, хорошего настроения и интересных уроков. С веселым стартом!
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Поздравляю тебя с началом нового года, который сделает тебя умнее и образованнее! Твоя школа встречает тебя цветами и осенними листьями, солнечным днем и приветливой улыбкой учительницы! С праздником, с Днем знаний!
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Наступает новый учебный год, впереди пусть вас ждут только новые познания, успех и везение, пусть день знаний вдохновит новые достижения, даст твердую опору для дальнейших жизненных перспектив!
Поздравления с 1 сентября в стихах
Уже прошло лето лучезарное,
И звонок снова в школу зовет нас.
Здесь все празднично, красиво и торжественно
В счастливый путь и в хорошее время!
Да будет всем нам день этот, как праздник,
Да будет счастье в сердце у родителей.
Пусть звонит звонок радостный, упорный,
Да будет радость выше слов.
Пусть звенит звонок веселый кристально звонко.
И позовет нас всех в неизведанные миры,
Колокольчик любят все – взрослые и малыши,
Помнить его будем всегда.
Пусть в школе раздается серебряный звон,
О новом году учебный извещает.
Переплелись и печаль, и радость в нем,
Он, как птица, в небеса взмывает!
***
Школьников всех мы поздравляем,
Знаний лёгких вам желаем.
Чтобы учиться было в радость,
А уроки чтоб не в тяжесть!
***
Лето прошло, и вот
Встречаем новый год.
Не тот, что с морозом приходит,
Нарядные елки приносит,
А тот, когда книги возьмем,
За знаниями в путь пойдем.
Будем мы с вами снова
Учиться читать, считать.
Любимую сказку мамы
Вы скоро прочтете сами.
Мы будем, конечно, играть,
Петь песни и танцевать,
Шутить, рисовать, лепить,
В общем, весело жить.
Достижения нас ждут за порогом.
С днем знаний, С учебным годом!
Пусть наука не забудет
Поместиться в голове,
Чтобы удавалось тебе все!
В общем, ты хорошо учись,
И никогда не печалься
Об оценках, о своих,
Знай, что главное в жизни – это образование и знание,
Школа, учитель и родня!
***
С Днем знаний поздравляю сейчас.
Интересной учебы!
Чтобы легко все удавалось
И чтоб было желание.
Чтобы были веселы
Перерывы и уроки.
Чтобы были простыми
К знаниям всех твоих шагов.
***
С Днем Знаний, сегодня, Вас дошкольники,
Играйте пока есть возможность ребята,
Цените все то, что Вам судьба подарила,
Что, знания нужны, претворила в жизнь!
***
С Днем знаний, наши дошкольники,
Всегда послушные ребята!
Не скоро в школу вы пойдете,
Но в детском саду уже начнете
И рисовать, и петь, и бегать,
Изделия красочные делать,
Чтобы гордились папа с мамой,
Что их малыш умел самый!