К сожалению, не все могут испытывать радость Первого звонка из-за войны, которую Россия начала в Украине. Многие учебные заведения русская армия уничтожила, а ученики разъехались по всему миру, ища убежища от военных действий. И все же мы можем поздравить и немного подбодрить маленьких украинцев и украинок, которые совсем скоро спешат за знаниями. 24 Канал приготовил хорошие поздравления в прозе и стихах к светлому дню.

Стоит знать Как называли детей в центральной Украине: хорошие варианты для мальчиков и девочек

Поздравления с 1 сентября в прозе

Друзья! День 1 сентября всегда особенно торжественный и смущенный, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, к новым свершениям, к самостоятельной жизни. Желаем всем школьникам, студентам на этом пути покорить новые вершины знаний, встретить добрых и надежных друзей и достичь вожделенной цели. Уверены, ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни.

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год начнется удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новую дверь к мечтам, интересам и рекордам.

***

Дорогие детки, сегодня поздравляем вас с праздником – Днем знаний. И пусть вы еще не ходите в школу, но знаний у вас уже много. Вы каждый день совершаете открытия, узнаете что-то новое, изучаете природу и окружающий мир. Пусть все накопленные знания помогут вам в дальнейшем, пусть каждый из вас найдет в жизни свое увлечение, пусть обучение для вас будет веселым и интересным процессом. Желаем вам усидчивости, стремления, хорошего настроения и крепкого здоровья.

***

Дорогие ребята, сегодня вы пришли в школу, чтобы начать свой путь к знаниям. Поздравляем вас с 1 сентября и желаем веселых и увлекательных уроков, хороших оценок, новых друзей, хороших преподавателей. Пусть школьные годы будут радостными, полными удивительных открытий и счастливых моментов.



***

Дорогие школьники! Во все времена образованный человек пользовался уважением. Обучение – это скрытое сокровище, это мир знаний о людях и их окружении. Надо учиться, чтобы знать, действовать, жить. Уверен, что зерна науки вырастут в ваших юных душах урожаем мудрости и вдохновения. Пусть светлым, радостным и плодотворным будет каждый ваш день, каждый шаг. Растите здоровыми, достигайте высоких результатов в обучении!

***

С Днем знаний! Пусть будут подвластны все школьные и жизненные задачи, а любознательность и увлеченность ведут тебя к новым радостным открытиям. Желаю интересных уроков, отличных оценок и больших побед.

***