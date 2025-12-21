Для Північної півкулі Землі ця подія знаменує астрономічний початок зими, але водночас це і старт довгоочікуваного відродження природи. Детальніше про традиції та народні прикмети Дня зимового сонцестояння 2025 – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Традиції Дня зимового сонцестояння

Для наших предків День зимового сонцестояння був сповнений потужної енергетики, адже саме в цей час відбувалася символічна битва світла з темрявою. У давніх слов'ян цей період мав специфічну назву – Корочун. Так називали не лише найкоротший день у році, а й міфічну істоту, яка, за повір'ями, "вкорочувала" світло, намагаючись занурити світ у суцільну пітьму. Однак на зміну Корочуну одразу приходила Коляда – свято "народження нового Сонця".

Аби допомогти молодому світилу набратися сили та остаточно перемогти темряву, люди зупиняли будь-яку буденну роботу й починали готувати свої оселі. Важливим ритуалом було принесення до хати Дідуха – обрядового снопа пшениці, який символізував зв'язок з предками та майбутній добробут родини. Прикрашання будинку та створення святкової атмосфери було обов'язковою частиною підготовки до свята.

З настанням вечора на подвір'ях розпалювали великі вогнища, які мали відлякати нечисту силу, що панувала у найдовшу ніч року, та продемонструвати небу палке бажання повернути тепло й світло. Також у цей час господині випікали особливий хліб у формі серця, що був символом життя та оновлення. Що цікаво, цей день завершували у сімейному колі за затишними посиденьками.

Важливо зазначити, що точний момент зимового сонцестояння настане о 17:03 за київським часом, зауважує Astro Home Site.

Народні прикмети Дня зимового сонцестояння