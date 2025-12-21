Для Північної півкулі Землі ця подія знаменує астрономічний початок зими, але водночас це і старт довгоочікуваного відродження природи. Детальніше про традиції та народні прикмети Дня зимового сонцестояння 2025 – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".
Традиції Дня зимового сонцестояння
Для наших предків День зимового сонцестояння був сповнений потужної енергетики, адже саме в цей час відбувалася символічна битва світла з темрявою. У давніх слов'ян цей період мав специфічну назву – Корочун. Так називали не лише найкоротший день у році, а й міфічну істоту, яка, за повір'ями, "вкорочувала" світло, намагаючись занурити світ у суцільну пітьму. Однак на зміну Корочуну одразу приходила Коляда – свято "народження нового Сонця".
Аби допомогти молодому світилу набратися сили та остаточно перемогти темряву, люди зупиняли будь-яку буденну роботу й починали готувати свої оселі. Важливим ритуалом було принесення до хати Дідуха – обрядового снопа пшениці, який символізував зв'язок з предками та майбутній добробут родини. Прикрашання будинку та створення святкової атмосфери було обов'язковою частиною підготовки до свята.
З настанням вечора на подвір'ях розпалювали великі вогнища, які мали відлякати нечисту силу, що панувала у найдовшу ніч року, та продемонструвати небу палке бажання повернути тепло й світло. Також у цей час господині випікали особливий хліб у формі серця, що був символом життя та оновлення. Що цікаво, цей день завершували у сімейному колі за затишними посиденьками.
Народні прикмети Дня зимового сонцестояння 2025 / Фото Freepik
Важливо зазначити, що точний момент зимового сонцестояння настане о 17:03 за київським часом, зауважує Astro Home Site.
Народні прикмети Дня зимового сонцестояння
Якщо на вулиці вітряно, то в наступному році буде поганий врожай.
Якщо пішов сніг, то влітку буде багато дощів.
Якщо почуєте спів синичок, то на наступний день вдарять морози.
Якщо на деревах помітите іній, то очікуйте великого врожаю в наступному році.
Якщо 21 грудня холодно та морозно, то така ж погода буде і на Новий рік.
Якщо сьогодні піде дощ, то весна буде мокрою.
Якщо почуєте грім, то очікуйте сильного вітру.