До того ж ця важлива астрономічна подія знаменує початок астрономічної зими для жителів Північної півкулі Землі. Детальніше про дату та історію Дня зимового сонцестояння 2025 – розповідає 24 Канал з посиланням на Space.

Вас також може зацікавити Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Коли буде День зимового сонцестояння 2025?

У 2025 році День зимового сонцестояння припадає на неділю, 21 грудня. І настане він рівно о 17:03 за київським часом, зауважує Astro Home Site.

Саме цієї хвилини Земля досягне максимального нахилу своєї осі в бік, протилежний від Сонця, через що мешканці Північної півкулі проживуть найкоротший день у поточному календарному циклі. Що цікаво, світловий день триватиме лише близько 8 годин, але саме ця неділя стане символічною межею, після якої темрява почне відступати.

Попри те, що попереду ще два місяці календарної зими, з погляду астрономії саме з 21 грудня почнуть щодня додаватися дорогоцінні хвилини світла.

Коли день починає збільшуватись взимку / Фото Freepik

Яка історія Дня зимового сонцестояння?