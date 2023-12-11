Під час зимового сонцестояння – найкоротший день та найдовша ніч у році. Тоді Сонце опускається найнижче до горизонту, тому випромінює найменше світла. Про те, коли ж матимемо День зимового сонцестояння цього року, розкаже 24 Канал.

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Зимове сонцестояння 2023

2023 рік – передвисокосний. Отже, День зимового сонцестояння відбудеться 22 грудня о 05:27 за київським часом. Після сонцевороту дні будуть довшими, а ночі – коротшими. Це триватиме аж до літнього сонцестояння у 2024 році.

Традиції різних народів світу у цей день

У Давньому Римі День зимового сонцестояння розпочинали відзначати 17 грудня. Свято тривало 7 днів. Цей період присвячували римському богу землеробства та врожаю Сатурну. За традицією, під час сонцевороту потрібно було пробачити образи та зупинити війни. Натомість люди влаштовували гучні банкети.

Наші предки, слов'яни, у найдовшу ніч року йшли колядувати. Таким чином вони віддавали шану богу Коляді. Люди співали пісні, веселилися, загадували бажання й позбувалися всіх зайвих та старих речей у своєму житті.

У часи, коли жило плем'я друїдів, вважалося, що в День зимового сонцестояння темрява зникає, а світло з'являється і дарує нове життя померлим. Згодом в Ірландії спорудили Ньюгрейндж, куди проникають сонячні промені в найкоротший день у році.

Раніше у скандинавських країнах люди під час зимового сонцестояння запалювали багаття на честь бога Тора. А в Китаї родини збиралися за великим столом, адже вважали, що в цей день відроджується хороша енергетика.