Во время зимнего солнцестояния – самый короткий день и самая длинная ночь в году. Тогда Солнце опускается ниже к горизонту, поэтому излучает меньше света. О том, когда у нас будет День зимнего солнцестояния в этом году, расскажет 24 Канал.

Важно Календарь праздников и выходных на декабрь 2023 в Украине: будут ли украинцы отдыхать на Рождество

Зимнее солнцестояние 2023

2023 год – предвисокосный. Итак, День зимнего солнцестояния состоится 22 декабря в 05:27 по киевскому времени. После солнцеворота дни будут длиннее, а ночи – короче. Это будет продолжаться вплоть до летнего солнцестояния в 2024 году.

Традиции разных народов мира в этот день

В Древнем Риме День зимнего солнцестояния начинали отмечать 17 декабря. Праздник длился 7 дней. Этот период посвящали римскому богу земледелия и урожая Сатурну. По традиции, во время солнцеворота нужно было простить обиды и остановить войны. Вместо этого люди устраивали громкие банкеты.

Наши предки, славяне, в самую длинную ночь года шли колядовать. Таким образом они чтили бога Коляду. Люди пели песни, веселились, загадывали желания и избавлялись от всех лишних и старых вещей в своей жизни.

Во времена, когда жило племя друидов, считалось, что в День зимнего солнцестояния тьма исчезает, а свет появляется и дарит новую жизнь умершим. Впоследствии в Ирландии соорудили Ньюгрейндж, куда проникают солнечные лучи в самый короткий день в году.

Ранее в скандинавских странах люди во время зимнего солнцестояния зажигали костер в честь бога Тора. А в Китае семьи собирались за большим столом, считая, что в этот день возрождается хорошая энергетика.