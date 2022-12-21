Сонцестояння відбувається двічі на рік: взимку та влітку. У 2022 році зимове сонцестояння в Україні відбудеться о 23:47 год за київським часом. Після 21 грудня ніч ставатиме коротшою, а день, відповідно, довшим, пише 24 канал.

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У Північній півкулі День зимового сонцестояння вважається початком астрономічної зими, а от на Південному полюсі Сонце взагалі не заходить.

У цей день Сонце досягає своєї найпівденнішої точки й перебуває мінімально низько над горизонтом. Термін "сонцестояння" використовують тому, що Сонце в цей час перебуває на тому місці у точці на горизонті, де воно сходить і заходить.

День зимового сонцестояння – коли відбудеться у 2022 році / Фото Explore Fairbanks

День зимового сонцестояння – традиції

Зимове сонцестояння є містичним днем у багатьох культурах. У давні часи слов'яни вважали 21 грудня днем зародження нового року, а перший зимовий місяць називали "Колядень". У цей час співали колядки, влаштовували ярмарки та різні гулянки й обов'язково розпалювали велике багаття на вулиці.

Також проводили різні обряди для того, щоб наступний рік був щасливим та вдалим. Наприклад, на підвіконні у горщик висаджували насіння будь-якої рослини й потім доглядали за нею. Щоб впустити додому більше тепла й затишку – запалювали свічку.

Стародавні кельти та інші німецькі народи у цей день з давніх-давен відзначали один із шабашів – Йоль. Це свято називалося "серединою зими" і тривало 13 ночей. У цей період кельти прикрашали свої домівки ялиновими гілками та вінками, а традиційні червоні та зелені кольори у наш час можна помітити під час відзначення Різдва.

Традиції та прикмети у День зимового сонцестояння / Фото Unsplash

Народні прикмети у День зимового сонцестояння