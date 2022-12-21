Солнцестояние происходит дважды в год: зимой и летом. В 2022 году зимнее солнцестояние в Украине состоится в 23:47 час по киевскому времени. После 21 декабря ночь будет становиться короче, а день, соответственно, длиннее, пишет 24 канал.
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В Северном полушарии День зимнего солнцестояния считается началом астрономической зимы, а вот на Южном полюсе Солнце вообще не заходит.
В этот день Солнце достигает своей южной точки и находится минимально низко над горизонтом. Срок "солнцестояние" используют потому, что Солнце в настоящее время находится на том месте в точке на горизонте, где оно восходит и заходит.
День зимнего солнцестояния – когда состоится в 2022 году / Фото Explore Fairbanks
День зимнего солнцестояния – традиции
Зимнее солнцестояние является мистическим днем во многих культурах. В давние времена славяне считали 21 декабря днем зарождения нового года, а первый зимний месяц называли "Колядень". В это время пели колядки, устраивали ярмарки и разные гулянья и обязательно разжигали большой костер на улице.
Также проводились разные обряды для того, чтобы следующий год был счастливым и удачным. Например, на подоконнике в горшок высаживали семена любого растения и затем ухаживали за ним. Чтобы впустить домой больше тепла и уюта – зажигали свечу.
Древние кельты и другие немецкие народы в этот день издавна отмечали один из шабашей – Йоль. Этот праздник назывался "серединой зимы" и длился 13 ночей. В этот период кельты украшали свои дома еловыми ветвями и венками, а традиционные красные и зеленые цвета в наше время можно заметить во время Рождества.
Традиции и приметы в День зимнего солнцестояния / Фото Unsplash
Народные приметы в День зимнего солнцестояния
- Если светит ясное и лучезарное солнце, то на Новый год будет пасмурно и морозно.
- Если на ветках есть иней, то под новогоднюю ночь будет оттепель.
- Если день безветренный и тихий, то плодовые деревья дадут хороший урожай.
- Если идет дождь, весна будет дождливой.
- Тихая морозная погода – к мягкой и снежной зиме.
- Какая погода в День зимнего солнцестояния – такова будет и 31 декабря.