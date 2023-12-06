Слід подякувати, вшанувати їхню пам'ять та задонатити на військо. Так, 24 Канал підготував добірку найкращих привітань до Дня ЗСУ у віршах та прозі. Крім того, детальніше про історію свята – читайте далі.

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Привітання до дня ЗСУ у віршах

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

З 6-м грудня, синку милий!

***

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою пишаються мати і тато.

Я втрат тобі зичу не знати та втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Збройні сили України –

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

У серцях синів зростили –

Вартувати відпустили

Мирну, вільну і єдину

Незалежну Україну!

Тож вшануймо в день святковий

Всіх без винятку військових!

Завдяки їх чесній службі

Живемо у мирі, дружбі!

Адже мир тоді панує,

Коли армія чатує!



Український прапор / Canva

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Дякуємо героєві за мир і свободу,

За щастя на Богом нам даній землі!

Усе життя будемо пам'ятати,

Ми не забудемо, що багато чого винні тобі.

Спасибі, спасибі! За те, що живий,

За те, що ми маємо змогу вітати.

Ти – воїн. Ти справжній герой.

Твій статус неможливо не знати.

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День Збройних Сил

України відзначаємо,

Своїх доблесних воїнів

Ми сьогодні вітаємо!

Ви зберігаєте наш спокій

На землі та в морі.

Нам не страшний ворог будь-який

Поки ви в дорозі...

Кубок свій поспішаємо підняти

За Вітчизну нашу,

Всім військовим побажати

Щастя і миру!

Привітання з Днем Збройних Сил в прозі

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Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних Сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у себе.

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Вітаємо ЗСУ з професійним днем. Дякую вам за служіння, сміливість та готовність захищати свою Батьківщину. З глибокою повагою та гордістю ми відзначаємо цей день, бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного добробуту! І, звичайно, бажаємо якнайшвидшої перемоги України, адже добро сильніше за зло.

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Вітаємо зі святом сильних та непохитних! День Збройних Сил – це не лише день армії, а й день героїв, які стоять на захисті кожного українця. Дякую вам за сміливість, рішучість та любов до рідної землі! Слава вам та вашій службі! Слава Україні!

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В День Збройних Сил України з щирого серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

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З Днем Збройних Сил України. Нехай кожен український воїн буде захищений від небезпеки, а всі рідні військових дочекаються своїх захисників цілими та неушкодженими. Бажаємо вам міцного здоров'я, відваги, потужної підтримки від рідних та побратимів. Бережіть себе, наші герої!

Історія Дня Збройних Сил України

Цей пам'ятний день було встановлено Верховною Радою невдовзі після здобуття Україною незалежності – у 1993 році та пов'язаний він із прийняттям 6 грудня 1991 року Закону України "Про Збройні Сили України".

Традиційно День Збройних Сил України відзначається урочистими парадами та виставками військової техніки в багатьох містах країни. Однак через повномасштабну війну ці заходи не відбудуться. Натомість українські захисники демонструватимуть на передовій свою виняткову майстерність та непохитну самовідданість.