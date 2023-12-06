Следует поблагодарить, почтить их память и задонатить на войско. Так, 24 Канал подготовил подборку лучших поздравлений ко Дню ВСУ в стихах и прозе. Кроме того, подробнее об истории праздника читайте дальше.
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Поздравление ко дню ВСУ в стихах
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Да будет сильной рука,
Прочными будут пусть войска,
Пусть здоровье – как та крица,
Пусть служба всегда – как полагается!
Пусть повсюду – спокойствие, порядок и мир!
Будь как сказочный богатырь –
Могучий, непреодолимый, умелый!
С 6-м декабря, сынок милый!
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Я потерь тебе желаю не знать и усталости,
Живым и здоровым возвращайся домой,
Чтобы жить без зла, без войны, без руины.
Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины!
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Вооруженные силы Украины –
Слава, гордость, мощь страны!
Защищают мир, свободу
Служат родному народу!
Искреннее уважение и благодарность
Ребятам, молодым солдатам,
Что срочную службу честно
Восприняли, как долг почетный!
Матери и отцы уважаемые
Воспитанием последовательным
Чувство патриотизма
И уважение к Отчизне
В сердцах сыновей выросли –
Сторожить отпустили
Мирную, свободную и единственную
Независимую Украину!
Почтим в день праздничный
Всех без исключения военных!
Благодаря их честной службе
Живем в мире, дружбе!
Ведь мир тогда царит,
Когда армия подстерегает!
Украинский флаг/Canva
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Спасибо герою за мир и свободу,
За счастье на Богом нам данной земле!
Всю жизнь будем помнить,
Мы не забудем, что многое должны тебе.
Спасибо, спасибо! За то, что жив,
За то, что мы можем поздравлять.
Ты – воин. Ты настоящий герой.
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День Вооруженных Сил
Украины отмечаем,
Своих доблестных воинов
Мы сегодня поздравляем!
Вы сохраняете наше спокойствие
На земле и в море.
Нам не страшен враг любой
Пока вы в дороге...
Кубок свой спешим поднять
За Отечество нашу,
Всем военным пожелать
Счастья и мира!
Поздравление с Днем Вооруженных Сил в прозе
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Дорогие защитники, наши любимые ребята! Примите искренние поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, отцовской мудрости, могучей силы воли и веры в себя.
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Поздравляем ВСУ с профессиональным днем. Благодарю вас за служение, смелость и готовность защищать свою Родину. С глубоким уважением и гордостью мы отмечаем этот день, желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия! И, конечно, желаем скорейшей победы Украины, ведь добро сильнее зла.
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Поздравляем с праздником сильных и непреклонных! День Вооруженных Сил – это не только день армии, но и день героев, которые стоят на защите каждого украинца. Благодарю вас за смелость, решительность и любовь к родной земле! Слава вам и вашей службе! Слава Украине!
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В День Вооруженных Сил Украины искренне хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
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С Днем Вооруженных сил Украины. Пусть каждый украинский воин будет защищен от опасности, а все родные военных дождутся своих защитников целыми и невредимыми. Желаем вам крепкого здоровья, отваги, мощной поддержки от родных и собратьев. Берегите себя, наши герои!
История Дня Вооруженных Сил Украины
Этот памятный день был установлен Верховной Радой вскоре после обретения Украиной независимости – в 1993 году и связан с принятием 6 декабря 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".
Традиционно День Вооруженных сил Украины отмечается торжественными парадами и выставками военной техники во многих городах страны. Однако из-за полномасштабной войны это не состоится. Зато украинские защитники будут демонстрировать на передовой свое исключительное мастерство и непреклонную самоотверженность.