Следует поблагодарить, почтить их память и задонатить на войско. Так, 24 Канал подготовил подборку лучших поздравлений ко Дню ВСУ в стихах и прозе. Кроме того, подробнее об истории праздника читайте дальше.

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Поздравление ко дню ВСУ в стихах

***

Да будет сильной рука,

Прочными будут пусть войска,

Пусть здоровье – как та крица,

Пусть служба всегда – как полагается!

Пусть повсюду – спокойствие, порядок и мир!

Будь как сказочный богатырь –

Могучий, непреодолимый, умелый!

С 6-м декабря, сынок милый!

***

Я потерь тебе желаю не знать и усталости,

Живым и здоровым возвращайся домой,

Чтобы жить без зла, без войны, без руины.

Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины!

***

Вооруженные силы Украины –

Слава, гордость, мощь страны!

Защищают мир, свободу

Служат родному народу!

Искреннее уважение и благодарность

Ребятам, молодым солдатам,

Что срочную службу честно

Восприняли, как долг почетный!

Матери и отцы уважаемые

Воспитанием последовательным

Чувство патриотизма

И уважение к Отчизне

В сердцах сыновей выросли –

Сторожить отпустили

Мирную, свободную и единственную

Независимую Украину!

Почтим в день праздничный

Всех без исключения военных!

Благодаря их честной службе

Живем в мире, дружбе!

Ведь мир тогда царит,

Когда армия подстерегает!



Украинский флаг/Canva

***

Спасибо герою за мир и свободу,

За счастье на Богом нам данной земле!

Всю жизнь будем помнить,

Мы не забудем, что многое должны тебе.

Спасибо, спасибо! За то, что жив,

За то, что мы можем поздравлять.

Ты – воин. Ты настоящий герой.

***

День Вооруженных Сил

Украины отмечаем,

Своих доблестных воинов

Мы сегодня поздравляем!

Вы сохраняете наше спокойствие

На земле и в море.

Нам не страшен враг любой

Пока вы в дороге...

Кубок свой спешим поднять

За Отечество нашу,

Всем военным пожелать

Счастья и мира!

Поздравление с Днем Вооруженных Сил в прозе

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Дорогие защитники, наши любимые ребята! Примите искренние поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, отцовской мудрости, могучей силы воли и веры в себя.

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Поздравляем ВСУ с профессиональным днем. Благодарю вас за служение, смелость и готовность защищать свою Родину. С глубоким уважением и гордостью мы отмечаем этот день, желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия! И, конечно, желаем скорейшей победы Украины, ведь добро сильнее зла.

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Поздравляем с праздником сильных и непреклонных! День Вооруженных Сил – это не только день армии, но и день героев, которые стоят на защите каждого украинца. Благодарю вас за смелость, решительность и любовь к родной земле! Слава вам и вашей службе! Слава Украине!

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В День Вооруженных Сил Украины искренне хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

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С Днем Вооруженных сил Украины. Пусть каждый украинский воин будет защищен от опасности, а все родные военных дождутся своих защитников целыми и невредимыми. Желаем вам крепкого здоровья, отваги, мощной поддержки от родных и собратьев. Берегите себя, наши герои!

История Дня Вооруженных Сил Украины

Этот памятный день был установлен Верховной Радой вскоре после обретения Украиной независимости – в 1993 году и связан с принятием 6 декабря 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Традиционно День Вооруженных сил Украины отмечается торжественными парадами и выставками военной техники во многих городах страны. Однако из-за полномасштабной войны это не состоится. Зато украинские защитники будут демонстрировать на передовой свое исключительное мастерство и непреклонную самоотверженность.