В Україні це ім'я – досить популярне. Воно має давньогрецьке походження та складається з двох слів: "ніка" ("перемога") та "лаос" ("люди", "народ"). Ім'я Микола перекладається як "переможець народів", пише 24 Канал.

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У цей святковий день редакція 24 Каналу хоче привітати всіх Микол з іменинами. Бажаємо достатку, сімейного добробуту, здоров'я та мирного неба. Нехай ангел-охоронець завжди вас оберігає та підтримує у складний життєвий період.

З нагоди свята 24 Канал зібрав добірку щирих привітань у картинках. Надішліть їх друзям, рідним та знайомим. Нехай у свій День ангела вони отримають шалену кількість привітань від найближчих людей.

День ангела Миколи: привітання у картинках

День ангела Миколи / Фото forumsmile.com.ua

День ангела Миколи / Фото MAXIMUM

День ангела Миколи / Фото "Країна У"

День ангела Миколи / Фото lux.fm

День ангела Миколи / Фото Telegraf

День ангела Миколи / Фото "Хочу.ua"

День ангела Миколи / Фото MAXIMUM