Щорічно 8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Ми підготували підбірку цікавих серіалів про діяльність юристів, які точно не дадуть заснути!

Слово "юрист" походить від латинського слова jus, а історія професії походить ще зі Стародавнього Риму. Редакція 24 каналу пропонує підбірку серіалів про юристів, які можна переглянути після роботи.

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Підбірка крутих серіалів про юристів

"Як уникнути покарання за вбивство"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 8,2

Серіал був висунутий на престижні нагороди, адже в ньому є все: від заплутаних судових справ до таємниць.

Анналіза Кітінг – талановитий адвокат, керівник юридичної фірми та паралельно викладачка права в університеті. Для практики у своїй фірмі вона відбирає найкращих учнів, які будуть допомагати їй не тільки в судових справах, а й у особистих проблемах.

"Краще телефонуйте Солу"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 8,7

Сюжет цього серіалу народився з культової багатосерійної комедії "Пуститися берега". Один із персонажів цього фільму зажив власним життям – це адвокат Сол Гудман.

Неохайний і трохи брехливий Сол Гудман має сильне почуття справедливості та глибоко заховану в душі доброту. Він, як грамотний юрист, здатний знайти потрібну лазівку заради захисту свого клієнта (переважно, це запеклі злочинці).

У цьому серіалі головний герой зіткнеться з усіма можливими проблемами та негараздами. А все заради того, щоб відкрити власну адвокатську контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

"Майстер втечі"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 7,7

Серіал знятий у Великобританії, і це багато про що говорить. Англійські серіали відрізняються продуманістю сюжету й інтригою впродовж усіх серій.

Уілл Бертон – адвокат, який ніколи не програвав завдяки своєму гострому розуму та працездатності. Він був відомий завдяки витягуванням злочинців з "вузьких юридичних кутів".

Але справа Ліама Фойла перевертає все життя Уілла Бертон. Що робити, коли клієнт тебе лякає?

"Юристи Бостона"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 8,4

Серіал розповідає про роботу великої юридичної корпорації. Тут є все: заплутані справи, непрості відносини всередині компанії, приголомшливий гумор і блискучі промови в суді.

Головний герой, молодий юрист Алан Шор, вважає, що для перемоги в суді всі засоби хороші! Але згодом він змінює свою думку.

"Елай Стоун"

Рейтинг серіалу за весрією IMDb: 7,7

Комедійна драма з чудовою акторською грою про адвоката, який стає "пророком". Елай Стоун бачить дивні картинки в голові, чує пісні та передбачає майбутнє. Такий дар може змінити не тільки життя Стоуна, а й усіх навколо.

"Форс-мажори"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 8,60

Попри те, що вже є 9 сезонів, серіал не втрачає свої рейтинги!

Серіал "Форс-мажори" розкриває роботу адвоката з усіх боків. Головний герой Майк Росс з дитинства мріяв стати юристом, але доля склалась так, що він був змушений ховатись від поліцейських.

Талановитого недоучку побачив відомий адвокат, який і взяв Росса на роботу завдяки його дивовижній фотографічній пам'яті та унікальнім здібностям.

"Закон Геррі"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 7,30

Робота юриста може бути й нудною. Наприклад, Геррієт займалась патентним правом. Але вона йде з роботи та зустрічає ідеаліста Меттью. Тоді в її житті все перевертається.

Разом із Меттью вони намагаються допомогти всім відновити справедливість.

"Компаньйони"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 7,70

Комедійний серіал без серйозних "білих комірців" показує життя "відв'язних вуличних адвокатів". Хоч вони й перейшли у престижну фірму, але все одно залишаються "вуличними".

"Закон Гарроу"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 8,30

Атмосферний серіал, який повертає нас в епоху Англії XVIII століття та тодішньої системи правосуддя.

Адвокат Гарроу бореться за життя кожної людини в крані, де на шибеницю можна було потрапити за найменшу провину!

"Сутичка"

Рейтинг серіалу за версією IMDb: 8,10

Серіал про жінок-адвокатів, який насичений подіями. Глава юридичної контори Петті Хьюз береться тільки за найскладніші справи, які часто призводять до непередбачуваних і небезпечних наслідків для Петті та її помічників.