Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста. Мы подготовили подборку интересных сериалов о деятельности юристов, которые точно не дадут уснуть!

Слово "юрист" происходит от латинского слова jus, а история профессии берет начало еще из Древнего Рима. Редакция 24 канала предлагает подборку сериалов о юристах, которые можно посмотреть после работы.

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Подборка крутых сериалов о юристах

"Как избежать наказания за убийство"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 8,2

Сериал был выдвинут на престижные награды, ведь в нем есть все: от запутанных судебных дел до тайн.

Аннализа Китинг – талантливый адвокат, руководитель юридической фирмы и параллельно преподавательница права в университете. Для практики в своей фирме она отбирает лучших учеников, которые будут помогать ей не только в судебных делах, но и в личных проблемах.

"Лучше звоните Солу"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 8,7

Сюжет этого сериала родился из культовой многосерийной комедии "Во все тяжкие". Один из персонажей этого фильма зажил собственной жизнью – это адвокат Сол Гудман.

Неряшливый и немного лживый Сол Гудман обладает сильным чувством справедливости и глубоко спрятанной в душе добротой. Он, как грамотный юрист, способен найти нужную лазейку ради защиты своего клиента (в основном, это отъявленные преступники).

В этом сериале главный герой столкнется со всеми возможными проблемами и неурядицами. А все ради того, чтобы открыть собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

"Мастер побега"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 7,7

Сериал снят в Великобритании, и это о многом говорит. Английские сериалы отличаются продуманностью сюжета и интригой на протяжении всех серий.

Уилл Бертон – адвокат, который никогда не проигрывал благодаря своему острому уму и трудоспособности. Он был известен благодаря вытаскиванию преступников из "узких юридических углов".

Но дело Лиама Фойла переворачивает всю жизнь Уилла Бертона. Что делать, когда клиент тебя пугает?

"Юристы Бостона"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 8,4

Сериал рассказывает о работе крупной юридической корпорации. Здесь есть все: запутанные дела, непростые отношения внутри компании, потрясающий юмор и блестящие речи в суде.

Главный герой, молодой юрист Алан Шор, считает, что для победы в суде все средства хороши! Но впоследствии он меняет свое мнение.

"Элай Стоун"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 7,7

Комедийная драма с замечательной актерской игрой об адвокате, который становится "пророком". Элай Стоун видит странные картинки в голове, слышит песни и предсказывает будущее. Такой дар может изменить не только жизнь Стоуна, но и всех вокруг.

"Форс-мажоры"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 8,60

Несмотря на то, что уже есть 9 сезонов, сериал не теряет свои рейтинги!

Сериал "Форс-мажоры" раскрывает работу адвоката со всех сторон. Главный герой Майк Росс с детства мечтал стать юристом, но судьба сложилась так, что он был вынужден прятаться от полицейских.

Талантливого недоучку увидел известный адвокат, который и взял Росса на работу благодаря его удивительной фотографической памяти и уникальным способностям.

"Закон Хэрри"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 7,30

Работа юриста может быть и скучной. Например, Хэрриет занималась патентным правом. Но она уходит с работы и встречает идеалиста Мэттью. Тогда в ее жизни все переворачивается.

Вместе с Мэттью они пытаются помочь всем восстановить справедливость.

"Компаньоны"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 7,70

Комедийный сериал без серьезных "белых воротничков" показывает жизнь "отвязных уличных адвокатов". Хоть они и перешли в престижную фирму, но все равно остаются "уличными".

"Закон Гарроу"

Рейтинг фильма по версии IMDb: 8,30

Атмосферный сериал, который возвращает нас в эпоху Англии XVIII века и тогдашней системы правосудия.

Адвокат Гарроу борется за жизнь каждого человека в стране, где на виселицу можно было попасть за малейшую провинность!

"Схватка"

Рейтинг сериала по версии IMDb: 8,10

Сериал о женщинах-адвокатах, который насыщен событиями. Глава юридической конторы Пэтти Хьюз берется только за самые сложные дела, которые часто приводят к непредсказуемым и опасным последствиям для Пэтти и ее помощников.